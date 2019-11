Call of Duty: Modern Warfare - Update bringt euch heute zwei neue Karten und weiteren Modus

Activision und Infinity Ward haben am heutigen Freitag, den 8. November 2019 zwei neue Multiplayer-Karten und einen frischen Modus zu Call of Duty: Modern Warfare für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Habt ihr euch das aktuelle Update bereits heruntergeladen, könnt ihr einen Blick auf die neuen Inhalte werfen, die völlig kostenlos angeboten werden. Dabei handelt es sich zum einen um die beiden Karten Shoot House und Krovnik Farmland. Während erstere für den Multiplayer zur Verfügung steht, ist die zweite für den Bodenkrieg-Modus.

Der neue Modus hört auf den Namen Hardpoint. Hier müssen die Verteidiger einen einzelnen Punkt auf einer Karte halten und dabei die Angreifer abwehren.

Free Maps and Hardpoint coming to #ModernWarfare.

✅ New Multiplayer Map - Shoot House

✅ New Ground War Map - Krovnik Farmland

✅ Hardpoint

Free for all players, available Friday 11/8. pic.twitter.com/voo87jKcHu