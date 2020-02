Call of Duty: Modern Warfare - Glitch bringt feurigen Waffen-Skin

Dank eines Glitches konnte ein Spieler in „Call of Duty: Modern Warfare“ den wohl bisher spektakulärsten Waffen-Skin aller Zeiten herstellen. Seht im Folgenden, wie ein Zufall für heiße Hände sorgte.

Call of Duty: Modern Warfare hat trotz des immensen Erfolges immer noch viele Kritikpunkte, die es anzugehen gilt. Neben den sonstigen Problemen in Bezug auf die Kommunikation oder seltsamen Entscheidungen, sind es gerade die schlechten Spawns auf manchen Maps und die Vielzahl an kuriosen Bugs.

Gerade in Sachen Schädlingsbekämpfung steht das Entwicklerstudio Infinity Ward vor einem Mammutprojekt, da zwar in regelmäßigen Abständen Bugs beseitigt werden, jedoch immer wieder neue hinzukommen. Während die meisten davon einfach nur nervig und spielzerstörend sind (siehe Raining-Men-Bug), dürfte der nun gefundene bei manchen in der Community eher für ein spontan entweichendes „Nice!“ sorgen.

Call of Duty: Modern Warfare Das sind die besten Maps für Feuergefecht

Feurige Kar98k

Während einer Single-Player-Mission in „Call of Duty: Modern Warfare“ staunte ein Spieler nicht schlecht, als er nach einem Neustart mit einem äußerst feurigen Skin wiedereinstieg.

Die sonst eher langweilig anmutende Waffe Kar98k in der Hand der Spielfigur stand in lodernden Flammen, inklusive Rauch und Bildeffekten.

Der User Logan_magill25 postete ein Video des Glitches, welcher nach dem Tod mit einem Molotov in der Hand auftrat:

Trotz des ziemlich cool aussehenden Skins hat dieser einen großen Nachteil: Beim Anvisieren durch das Zielfernrohr sind bloß Flammen zu sehen. Dennoch dürfte es sich bei diesem Zufall um einen der wohl interessantesten Glitches handeln, die wir je sehen durften.

Call of Duty: Modern Warfare Zuschauer der Call of Duty League bekommen Belohnungen