Call of Duty: Modern Warfare - Bekannter Streamer Ninja kritisiert Infinity Ward

Der weltweit berühmte Streamer Ninja kritisiert die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und bekommt von offizieller Seite die Rückmeldung, auf die die Community lange gewartet hatte.

Nachdem Call of Duty: Modern Warfare der erfolgreichste Start des gesamten CoD-Franchises geglückt ist, kämpft Infinity Ward bereits gegen einen massiven Spielerschwund an. Fans der Reihe stören besonders die Geheimniskrämerei um das Skillbased Matchmaking (SBMM), Kommunikationsprobleme sowie äußerst fragwürdige Entscheidungen seitens der Entwickler.

Nachdem bereits die Wegnahme des meistgespielten Modus Shoot House 24/7 für Aufruhr sorgte, leistete sich das Team rund um den Shooter einen weiteren gravierenden Faux-Pas: Das äußerst beliebte Feuergefecht wurde entfernt und durch Feuergefecht: OSP ersetzt.

Nicht nur die Community kritisiert diese Entscheidung, sondern auch der berühmte Streamer Ninja. Warum dies so besonders ist, lest ihr im Folgenden.

Call of Duty: Modern Warfare In dieser Form völlig ungeeignet für Esports

Streamer Ninja kritisiert Activision

Der besonders durch Fortnite bekannt gewordene Top-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins scheint ein großer Fan des klassischen Feuergefechts zu sein und sieht den neueingeführten 2v2-Modus als eine der besten Neuerungen der letzten Dekade im Bereich des First-Person-Shooter-Genres an.

Nachdem bereits auf Reddit und Twitter Wagenladungen an Kritik abgeladen wurden, prangerte schließlich auch Ninja die „lächerlichen und unnötigen Entscheidungen“ seitens des „Call of Duty: Modern Warfare“-Teams an:

I feel like Gunfight was one of the best game modes to grace FPS in the last decade. It’s really unfortunate that Activision is making so many ridiculous unnecessary changes to the game mode. — Ninja (@Ninja) December 16, 2019

Entwickler äußert sich

David Mickner, ein Multiplayer Designer der Reihe, antwortete auf den Tweet des Streamers und gab Entwarnung. Der klassiche Feuergefechts-Modus solle bald wieder den Weg zurück in „Call of Duty: Modern Warfare“ finden und OSP lediglich als zusätzliche „Munition“ für Zeiten, in denen zeitlich limitierte Modi angeboten werden:

Normal Gunfight will be back soon, but I'll use this as ammunition to keep it around the next time we run a limited time mode variation of it ;) — David Mickner (@DavidMickner) December 16, 2019

Die Community darf also aufatmen und sich auf eine baldige Rückkehr des beliebten Modus freuen.

Manchmal bedarf es scheinbar erst einer großen Gefolgschaft, bevor sich Verantwortliche zu einer Stellungnahme hinreißen lassen.

