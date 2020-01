Call of Duty: Modern Warfare - Spiel und Franchise setzen unglaubliche Meilensteine

„Call of Duty: Modern Warfare“ lässt alle anderen hinter sich und kämpft sich an die Spitze des vergangenen Jahres. Für das Franchise bildet dies nur einen weiteren Meilenstein in einer unglaublich erfolgreichen Dekade ab.

Für viele langjährige Fans der Shooter-Reihe befand sich das Franchise seit geraumer Zeit auf einem absteigenden Ast, da der Realitätsgrad immer mehr in den Hintergrund rückte und eher Platz für Jumppacks, Wallruns oder Roboter machte. Der offizielle Reveal-Trailer zu Infinite Warfare schaffte es sogar in die Top 10 der Videos mit den meisten Dislikes auf Youtube.

Mit Call of Duty: Modern Warfare sollte der Reboot der Reihe mit einer Rückbesinnung auf die Wurzeln für allgemeine Freude sorgen und neue sowie alte Fans zufriedenstellen.

Call of Duty: Modern Warfare Season One wird verlängert und hält eine kleine Überraschung bereit

Trotz des erfolgreichsten Starts in der Geschichte des Franchises schien es nach kurzer Zeit wieder bergab zu gehen. Ein massiver Spielerschwund sowie andauernde Kritik an der Firmenkommunikation veranlasste Entwickler Infinity Ward zu einer Kehrtwende in Bezug auf Community-Wünsche.

Dennoch kann das Team rund um den Shooter äußerst zufrieden sein mit dem Jahr 2019, wie die veröffentlichten Verkaufszahlen des letzten Jahres zeigen. Auch für das Franchise im Allgemeinen gibt es eine krasse Übberraschung.

Call of Duty: Modern Warfare Cheater plagt Spieler seit Wochen und wird nicht gebannt

Erfolgreichstes Spiel 2019

Mat Piscatella, Angestellter bei der NPD Group, veröffentlichte vor kurzem die Zusammenfassung der meistverkauften Games des Jahres 2019 auf dem US-Markt (physisch sowie digital):

© The NPD Group/Retail Tracking Service

Wie unschwer zu erkennen, nimmt „Call of Duty: Modern Warfare“ den ersten Platz in der Liste ein und führt nicht nur den dritten Monat in Folge die Charts der finanziell erfolgreichsten Spiele an, sondern auch das gesamte Jahr 2019. Dies stellt somit das elfte Mal in Folge dar, dass ein Call of Duty das meistverkaufte Spiel des Jahres wird.

Call of Duty erfolgreichstes Franchise der Dekade

Welches finanzielle Gewicht und Einfluss das Call of Duty-Franchise in der letzten Dekade hatte, stellt die nächste Tabelle aus der Feder der NPD Group dar. Von den Top 10 der meistverkauften Spiele der letzten zehn Jahre stellt Call of Duty insgesamt acht Titel.

Auch wenn es sich Grand Theft Auto V geschlagen geben muss, so bildet diese Darstellung eine schwer zu kopierende Erfolgsgeschichte ab: