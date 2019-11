Call of Duty: Modern Warfare - Tödlicher Spawn-Bug lässt Spieler vom Himmel regnen

Das CoD-Franchise fällt nicht erst seit „Call of Duty: Modern Warfare“ für sein nicht immer perfekt funktionierendes Spawn-System auf. Soweit so bekannt. Nun häufen sich allerdings Zeugenberichte, die von sogenannten „raining men“ sprechen – jedoch ohne das obligatorische Halleluja als letzten Ausruf.

Call of Duty: Modern Warfare ist auf dem Weg das erfolgreichste Spiel des gesamten Franchise zu werden. Die kürzlich angekündigte Season One möchte diesen Weg nun vollenden und erweitert das Spiel um einen Haufen neuer Inhalte. Mit dem letzten Patch sowie dem Riesen-Update 1.09 kümmerte sich Entwickler Infinity Ward um eine Masse an Bugs, konnte jedoch nicht das gesamte Ungeziefer vertreiben.

Call of Duty: Modern Warfare Season One mit massenhaft neuen Maps, Waffen und Modi angekündigt

Spieler spawnen in der Luft

Auch wenn viele Spieler von diesem Fehler bisher verschont blieben, so häufen sich die Beiträge in den Foren bezüglich eines äußerst fiesen Spawn-Bugs, welcher euch in der Luft erscheinen lässt – inklusive tödlichem Fallschaden – oder sogar ohne Waffen zurück in den Kampf schickt. Wie dieser Fehler entsteht und wann er gefixed wird, bleibt ein Geheimnis. Scheinbar ist er jedoch nicht an bestimmte Karten und Modi gebunden.

Reddit-User McNugg2710 hielt als erster diesen Fehler auf Video fest und konnte seinen Augen nicht trauen:

Manch ein Spieler wird sogar ohne Waffe gespawned und kann trotz des überstandenen Fallschadens den Gegner bloß mit dem Willen seiner Gedanken zum Aufgeben zwingen – in „Call of Duty: Modern Warfare“ jedoch eine zwecklose Angelegenheit.

Dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt und sogar ganze Teams davon betroffen sein können, zeigen diese beiden Ausschnitte: