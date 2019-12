Call of Duty: Modern Warfare - Ansage an Community trifft genau ins Schwarze

Eine auf Reddit veröffentlichte Ansage an die Community von „Call of Duty: Modern Warfare“ greift dauernörgelnde Spieler an und erhält dafür Tausende von Likes.

Call of Duty: Modern Warfare ist Gegenstand von endlosen Diskussion und Ursprung unzähliger Schlagzeilen. Finanziell gesehen war das Spiel auf dem Weg der erfolgreichste Eintrag des Franchises zu werden, doch wie der massive Spielerschwund in jüngster Zeit zeigt, scheint der mit Gold gepflasterte Pfad nun immer weniger befahren zu werden.

Für das Wegbleiben langjähriger Fans machen viele in der Community selbstgehauene Schlaglöcher verantwortlich, die beispielsweise die Namen Skillbased Matchmaking (SBMM), Kommunikation oder Bugs tragen.

Das jedoch nicht alles schlecht ist, was Entwickler Infinity Ward macht, zeigt eine äußerst populäre Ansage auf der Plattform Reddit.

Die Ausgangslage

Innerhalb von nicht einmal einem Tag erreichte der Post „You can't be serious.... Like, how??!!“ (grob übersetzt: „Das kann nicht euer Ernst sein“) über 60 Tausend Upvotes auf Reddit. Was ist daran so besonders, fragt ihr euch? Nun, der Beitrag ist mit etwas weniger als Lichtgeschwindigkeit auf Platz 2 der Alltime-Hotpage zum Thema „Modern Warfare“ gelandet.

User DXT0anto greift in seinem Post die ewig meckernde Minderheit innerhalb der CoD-Community an, welche trotz vielen durchaus berechtigten Kritikpunkten auch gerne mal positive Aspekte von „Call of Duty: Modern Warfare“ und der Arbeit von Entwickler Infinity Ward ungerechterweise nieder macht.

Im Reddit-Post bezieht sich der Verfasser im Speziellen auf die für das Franchise neue und immer wieder angegangene DLC-Politik, welche lediglich kosmetische Anpassungen von einem zahlungspflichtigen Battle Pass (rund 10 Euro) abhängig macht und sonstige Erweiterungen kostenfrei zur Verfügung stellt.

© Activision/Infinitiy Ward

Die Ansage

Der User erklärt, dass nach 6 Jahren Lootboxen und 12 Jahren bezahlter DLCs (Karten und Waffen), lange gekämpft wurde, um eben dieses alte System abzuschaffen.

Nun hätten wir:

kostenlose Maps (keine Spaltung mehr zwischen DLC-Käufern und Nicht-Käufern),

freie Waffen,

keine glücksspielartigen Lootboxen

und dennoch sei dies für einige Wenige immer noch nicht genug.

Seine Frage dazu: „ARE YOU OUT OF YOUR GODDAMM MINDS?!?!?!?!?!“ (dt. „Habt ihr den Verstand verloren?!“)

Thread trifft genau ins Schwarze

DXT0anto ist sich in seinem Post durchaus der vielen anderen Baustellen bewusst, jedoch möchte er die guten Dinge, welche endlich erreicht wurden, eben schützen.

Anscheinend ist er hierbei nicht der Einzige und trifft den Nerv der Community:

Wer sich den gesamten Thread und seine Meinung zu kosmetischen Artikeln und die zugehörige Preispolitik machen möchte, der bekommt hier die Originalquelle: