Call of Duty: Modern Warfare - Infinity Ward möchte verlorene Spieler zurückgewinnen

Noch nicht einmal zwei Monate sind ins Land gezogen, da scheint „Call of Duty: Modern Warfare“ bereits ein Problem mit wachsendem Spielerschwund zu haben. Damit bald nicht nur noch vertrocknete Steppenläufer über die Straßen von Crash und Co. kullern, versucht Entwickler Infinity Ward herauszufinden, wie man die verlorenen Kinder wieder zurück ins Nest holen könnte. Warum viele in der Community nur noch den Kopf schütteln können, erfahrt ihr hier.

Finanziell betrachtet, ist Call of Duty: Modern Warfare auf dem besten Weg, das erfolgreichste Spiel des gesamten Franchises zu werden. Die erst kürzlich veröffentlichte Season One möchte an den äußerst gelungenen Start anknüpfen und das Interesse der Community mit ständig neuem und kostenlosem Content bei der Stange zu halten.

Trotz der Einführung von mehreren neuen Koop-Missionen mit Update 1.09, neue Multiplayer-Karten mit Update 1.10 und sonstigen regelmäßigen Patches sowie geforderten Nachbesserungen fühlen sich einige Coregamer bei ihren restlichen Hauptanliegen ignoriert und kehren dem Spiel frustriert den Rücken zu.

Um genau diese Fans wieder zurückzubekommen, greift Entwickler Infinity Ward nun zu einem Hilfsmittel, das auf den ersten Blick zwar positiv anmutet, jedoch auch Angst um die Zukunft von „Call of Duty: Modern Warfare“ entstehen lässt.

Call of Duty: Modern Warfare Streit und Morddrohungen nach Overhaul-Fake

Wo liegt das Problem?

Diese Frage scheint sich das Entwicklerteam rund um „Call of Duty: Modern Warfare“ wohl gestellt zu haben, als sie den rapide wachsenden Spielerschwund bemerkt haben – besonders im Lager der langjährigen Fans.

Da niemand geringeres als die betroffenen Personen selbst eine Auskunft darüber geben können, entschied sich Infinity Ward eine Umfrage zu starten, welche mit der Frage: „Was, wenn überhaupt, würde dich überzeugen, um Call of Duty: Modern Warfare (2019) wieder zu spielen?“

Hier ein Auszug der Umfrage:

Interessanterweise befinden sich in der besagten Umfrage einige bereits seit Wochen lautstark geforderten Änderungen in den Bereichen Koop-Schwierigkeitsgrad, Spawn-System, Mapvote sowie der Matchbalance. Gerade bei letzterem erschaudert der stets sweaty'ge CoD-Spieler und haucht ehrfüchtig SBMM in sein Mikro.

Call of Duty: Modern Warfare Skillbased Matchmaking (SBMM) endlich enttarnt?

Gutes Zeichen und schlechtes Omen

Natürlich möchte man nun meinen, dass solch ein proaktiver Schritt genau das richtige Zeichen für all die langjährigen Fans dort draußen ist, jedoch hat dieser Schritt auch eine Kehrseite: Wenn schon jetzt eine Umfrage gestartet werden muss, um verlorene Spieler zurückzuholen, wie schlimm steht es dann bereits um die Spielerbasis?

Wir werden sehen, inwiefern die besagte Umfrage zukünftige Updates beeinflussen wird und ob bereits verlorene Kinder ihren Weg zurück in den Schoß von „Call of Duty: Modern Warfare“ finden werden.

Call of Duty: Modern Warfare Tödlicher Spawn-Bug lässt Spieler vom Himmel regnen