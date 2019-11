Call of Duty: Modern Warfare - Ist das Spiel auf dem Weg zum erfolgreichsten Call of Duty?

Call of Duty: Modern Warfare sorgt seit seinem Release am 25. Oktober immer wieder für Schlagzeilen, die die Shooter-Community in Wallung bringt. Zur Zeit ist das viel kritisierte Mysterium des Skillbased Matchmaking (SBMM) und die zeitintensive Shader-Installation für PC-Spieler in aller Munde, doch auch die regelmäßigen Leaks von noch geplanten Waffen, Operatoren oder Maps sorgen immer wieder für Furore.

Zur Abwechslung darf sich der Entwickler Infinity Ward nun auch positiver Schlagzeilen rühmen und ist auf geradem Weg zum erfolgreichsten „Call of Duty“-Titel aller Zeiten.

Wie bereits erwähnt, führt „Modern Warfare“ die US-Liste der „most-selling Games“ an, doch wie sieht es auf den restlichen Plätzen aus?

Hier sind die US-Charts für Oktober:

Call of Duty: Modern Warfare Spieler landet den wohl glücklichsten Messer-Kill aller Zeiten

Laut dem Publisher Activision verzeichnete „Call of Duty: Modern Warfare“ immerhin mehrere Rekorde seit seiner Veröffentlichung:

Diese Aussagen beziehen sich auf die ersten drei Tage nach Release:

Der findige Twitter-User Daniel Ahmad vergleicht die 600 Millionen US-Dollar der ersten drei Tage von „Modern Warfare“ mit den restlichen „Call of Duty“-Releases:

How does this compare to other COD launches in first 3 days?



Black Ops 4: $500m

WW2: $500m

IW: Shhh, never existed

Black Ops 3: $550m

Advanced Warfare: No number for 3 days

Ghosts: No number for 3 days

Black Ops 2: $500m (1 day)

MW3: $400m (1 day)

Black Ops: $360m (1 day)