Apex Legends - Über 25 Millionen Spieler in der ersten Woche, auf Twitch erfolgreicher als Fortnite

Welch Erfolgsgeschichte Apex Legends schon jetzt nach einer Woche hingegelegt hat, ist außerordentlich beachtenswert. Nachdem Respawn Entertainment und Electronic Arts den Free-2-Play-Titel umgehend nach der Ankündigung ins digitale Battle-Royale-Rennen schickten, wuchs die Community immer weiter an.

Apex Legends PS Plus-Mitglieder erhalten diese exklusiven Inhalte kostenlos

Schon nach acht Stunden konnten die Entwickler rund eine Million Anmeldungen verbuchen, während es nach 72 Stunden schon mehr als zehn Millionen Spieler waren, die sich den Titel angesehen haben. Mittlerweile, sieben Tage später, wuchs die Zahl auf sage und schreibe 25 Millionen Spieler an.

Wie Vince Zampella, CEO von Respawn, nun zu verstehen gibt, sind von den 25 Millionen Spielern maximal zwei Millionen Spieler gleichzeitig angemeldet (Concurrent Player Peak). Er meint weiter:

"Seit wir Apex Legends am Montag in der vergangenen Woche veröffentlicht haben, konnten wir die Entstehung einer Apex Legends-Community mitverfolgen, die nun existiert, gedeiht und voller Feedback und Ideen steckt. Unser Ziel ist es, das Spiel mit euch aufzubauen, unserer Community, also gebt uns Feedback, weil wir wirklich zuhören."