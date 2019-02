Apex Legends - Battle Pass bestätigt, über eine Million Spieler in den ersten acht Stunden

Der Release von Apex Legends verlief recht erfolgreich. Die Verantwortlichen haben schon jetzt eine Roadmap für das erste Jahr mit einem Battle Pass bestätigt.

Der gestrige Startschuss auf der PS4, Xbox One und dem PC zu Apex Legends verlief wohl recht erfolgreich für Electronic Arts, wie Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment, auf Twitter zu verstehen gibt. Tatsächlich sogar so erfolgreich, dass in den ersten acht Stunden die eine Million Spieler geknackt werden konnte.

Hunderte Twitch-Streamer warfen umgehend nach dem Release den Stream an, was sicherlich zum Erfolg beigetragen haben dürfte. Ein Großteil der Streams wurde als bezahlt markiert, demnach war dies also ein Teil einer umfassenden Werbekampagne.

Apex Legends Release schon heute: Der neue Battle-Royale-Shooter von Respawn erhält Startschuss

Apex Legends mit Battle Pass

Zum inhaltlichen Release gibt es acht Legenden mit einzigartigen Fähigkeiten, doch dabei wird es keinesfalls bleiben. EA hat bereits die Year 1 Roadmap veröffentlicht und hier geht bereits einiges draus hervor.

Allem voran haben sie den Battle Pass aus Fortnite adaptiert, dieser soll schon im März mit der Season 1 durchstarten. EA schreibt dazu:

"Der Battle Pass ist ein saisonales System, das die Spieler mit exklusiven, kosmetischen Items belohnt. [...] Diese Belohnungen sind ein Mix aus exklusiven, saisonalen Cosmetics und Apex Packs. Jeder Spieler kann einige dieser Items durch reguläres Spielen freischalten und diejenigen, die sich für den Kauf des Battle Pass entscheiden, können alles aus dieser Saison verdienen, ungefähr 100 verschiedene Belohnungen."

Apex Legends Offizieller Gameplay-Trailer zeigt Karte, Legenden und Squad-Gameplay

Dabei wird es wohl keine Legenden im Battle Pass geben, alles dreht sich um kosmetische Items und Apex Packs. Die anderen Saisons starten jeweils drei Monate später, im Juni, September und Dezember 2019.