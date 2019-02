Apex Legends - Erfolg: 10 Millionen Spieler nach nur einer Woche

Apex Legends mausert sich langsam aber sich zum enormen Erfolg. Innerhalb von einer Woche waren mehr als 10 Millionen Spieler aktiv. Zeitweise waren 1 Million Spieler gleichzeitig im Spiel unterwegs.

Nicht einmal eine Woche alt und schon jetzt eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres: Apex Legends erweist sich als große Überraschung. Wie Publisher Electronic Arts jetzt bekannt gab, konnte der Shooter eine enorme Spielergemeinde hinter sich versammeln.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, waren in den ersten 72 Stunden nach Release mehr als 10 Millionen Spieler zumindest einmal in Apex Legends unterwegs. Zeitweise sollen es sogar 1 Million gleichzeitig aktive Spieler gewesen sein.

Risiko für Respawn

Apex Legends wurde am vergangenen Montag angekündigt und noch am selben Tag veröffentlicht. Anfängliche Skepsis wandelte sich schnell in positive Resonanz um. Respawn Entertainment, der verantwortliche Entwickler, äußerte sich hierzu folgendermaßen:

„Dies war eine wirklich unglaubliche Reise. Wir haben getestet und optimiert. Wir stritten uns und stimmten zu. Wir haben irgendwann einen Punkt erreicht, an dem wir etwas Magie spürten. Wir wussten, dass es riskant sein würde, das Franchise in diese Richtung zu nehmen, es Free-2-Play zu machen und einen Überraschungsrelease durchzuführen. Aber wir haben uns in Apex Legends verliebt und wollten, dass es auch andere Leute spielen. Wir hatten gehofft, ihr würdet es genauso lieben wie wir, aber wir hätten niemals in unseren wildesten Träumen die Unterstützung und Positivität erwarten können, die wir gesehen haben. Danke an alle von uns bei Respawn, dass ihr uns und Apex Legends eine Chance gegeben habt. Vielen Dank, dass ihr euch uns auf dieser Reise angeschlossen habt. Das ist erst der Anfang! Wir haben in diesem Jahr so viel mehr für euch auf Lager.“

