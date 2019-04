Apex Legends - Neuer Patch bufft Gibraltar und Caustic und bringt starke Balancing-Änderungen der Waffen

Respawn Entertainment hat ein neues Update für „Apex Legends“ veröffentlicht. Patch 1.1.1 führt zahlreiche Balancing-Änderungen am Battle-Royale-Shooter durch. Unter anderem werden Caustic und Gibraltar gebufft, während einige Waffen angepasst wurden.

Apex Legends hat überraschend ein neues Update erhalten. Am gestrigen Abend brachten die Macher einen umfangreichen Patch an den Start, der das Spiel auf Version 1.1.1 hebt und mit zahlreichen Verbesserungen aufwartet. Was im neuen Update steckt, erfahrt ihr bei uns.

Caustic und Gibraltar erhalten dringend notwendigen Buff

Die beiden schweren Legenden Caustic und Gibraltar mussten in letzter Zeit eine Menge Kritik einstecken. Immerhin sind die beiden Figuren die unbeliebtesten Charaktere in „Apex Legends“. Auch wenn Respawn Entertainment mit dem Start von Season 1 bereits die Hitboxen angepasst hat, waren die beiden noch immer viel zu leicht zu treffen.

Mit dem neuen Update haben die Macher endlich am Balancing geschraubt und den beiden Figuren einen Buff verpasst, der sie in der Gunst der Spieler wieder steigen lassen dürfte.

Ab sofort verfügen Caustic und Gibraltar über eine passive Fähigkeit namens „verstärkt“, die den gesamten erlittenen Schaden um 10 % reduziert. In den kommenden ein bis zwei Wochen wollen sich die Entwickler anschauen, ob die Änderung Früchte trägt oder ob noch weitere Anpassungen notwendig sind, um die Charaktere konkurrenzfähiger zu machen.

Auch der Schaden von Caustics Noxgas-Fallen wird erhöht, diese ticken fortan mit 4 Schaden, statt wie bisher mit 1. Zudem könnt ihr die ultimative Fähigkeit ab sofort ganze fünf Meter weiter werfen als zuvor.

Gibraltar hingegen erhält eine Anpassung auf seine passive Fähigkeit, den Waffenschild, der ab sofort 75 Gesundheitspunkte erhält. Bislang waren es lediglich 50. Der Schild wehrt also deutlich mehr Schaden ab, bevor er zerstört wird.

Darüber hinaus schrauben die Entwickler kräftig an der Waffenbalance in „Apex Legends“. Während Scharfschützengewehre und die Havoc verstärkt wurden, musste die beliebte Wingman-Pistole einen weiteren Nerf über sich ergehen lassen.

Das ändert sich an der Waffenbalance mit dem neuen Patch

G7 Scout, Triple Take und Longbow haben mit dem neuen Patch eine deutlich geringere Schadensreduktion für Beintreffer. Wer nicht genau zielt und lediglich die Beine der Feinde trifft, verursacht nur 10 % weniger Schaden als normal, bislang waren es noch 25 %.

Auch die Waffenschwankungen der drei Gewehre sowie deren Geschwindigkeit wurden reduziert, um Long-Range-Gameplay im schnellen „Apex Legends“ lohnenswerter zu gestalten.

Doch damit nicht genug. Gerade die Longbow DMR hat einen Buff erhalten, der ihre Feuerrate von 1,2 auf 1,6 erhöht, während gleichzeitig das Magazin vergrößert wird. Standardmäßig finden nun sechs Kugeln im Magazin Platz, mit den sammelbaren Magazinen in den drei Seltenheitsstufen kommen jeweils zwei weitere Patronen hinzu. 8 Schüsse im häufigen Magazin (bisher 6), sowie 10 beziehungsweise 12 in den seltenen und epischen Varianten.

Weitere Waffenanpassungen betreffen das Havoc Sturmgewehr:

Magazingröße von 25 auf 32 erhöht

Kosten pro Schuss des Charge Beam von 5 auf 4 reduziert

Schaden auf kurze Distanz des Charge Beam von 55 auf 60 erhöht

Schaden des Charge Beam auf größere Distanzen von 45 auf 50 erhöht

Außerdem wurde die Distanz für den Schadensabfall auf kurze und große Distanz deutlich erhöht. Der Nahkampfschaden greift jetzt bis zu einer Distanz von 75 Metern (bisher 35m), der Fernkampfschaden bis 125 Meter (bisher 75m).

Die beliebte Wingman-Pistole erhielt zudem ihren zweiten Nerf, der diesmal die Magazingröße des Revolvers verringert. Fortan finden nur noch 4 Patronen im Magazin Platz, bislang waren es noch 6. Auch die erweiterbaren Magazine fallen nun kleiner aus: 6 Schüsse im üblichen, 8 im seltenen und 10 im epischen Magazin.

Das Spitfire LMG verursacht ab sofort nur noch 18 Schaden pro Treffer, bisher waren es noch 20. Außerdem wurde auch hier die Kapazität jeglicher Magazine verringert, jetzt müsst ihr mit jeweils 5 Schuss weniger zu Recht kommen.

Zu guter Letzt wurden die vollausgestatteten goldenen Waffen angepasst und mit neuen Aufsätzen versehen:

Die goldene Havoc verfügt nun über den Turbocharger, und ein 1x-2x-Holo-Visier

Die goldene R301 hat nun ebenfalls ein 1x-2x-Holo-Visier

Die goldene Wingman hat jetzt ein Digital-Thread-Visier

Erstes Battle-Pass-XP-Bonus-Event gestartet

Zeitgleich mit dem neuen Update für „Apex Legends“ geht das erste Battle Pass XP Bonus Event an den Start. Ab sofort erhalten Käufer des Battle Pass bis voraussichtlich Donnerstagabend eine komplette Stufe im Battle Pass geschenkt, wenn sie das erste Mal am Tag mit dem Squad in den Top 5 landen.

Diesen Bonus könnt ihr einmal täglich erhalten, somit sind also maximal drei Stufenaufstiege für euch drin. Weiterhin kündigt Respawn an, im Rahmen von „Apex Legends“ Season 1 weitere Möglichkeiten für solche Bonus XP Events zu finden.

Zum Abschluss wurde zudem die Geschwindigkeit des Absprungschiffes um 50 % erhöht, damit Spieler, die spät abspringen wollen, nicht so lange warten müssen. Außerdem wurde ein UI-Bug behoben, der eine falsche Prozentzahl für Boost-Abzeichen darstellen konnte.