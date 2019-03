Apex Legends - Guide: Richtig Fallen stellen mit Legende Caustic, so geht's!

Caustic war eine der ersten Legenden in „Apex Legends“, dir ihr nur mit reichlich Ingame-Währung kaufen konntet. Lohnt sich der Griff zu dem toxischen Fallensteller oder verblasst er im Gegensatz zu seiner kostenlosen Konkurrenz?

Viele werden sich gefragt haben, warum Caustic hinter einer Paywall in Apex Legends versteckt ist. Der Grund ist ein ganz einfacher: Die Legende ist definitiv nichts für Neueinsteiger in „Apex Legends“. Wer den Fallensteller richtig spielen will, muss nicht nur geschickte Positionen finden, sondern auch noch konstant mit seinen Team-Mitgliedern Informationen teilen.

Apex Legends Guide-Hub: Alle Tipps, Tricks und Infos zu den Legenden

Caustic – Toxischer Fallensteller

Passiv: Nox-Vision

Zeigt die Position von Gegnern, die von eurem Gas Schaden nehmen.

Taktisch: Noxgas-Falle

Bis zu sechs Gasfallen, die durch Schüsse oder Nähe zu Gegnern aktiviert werden.

Ultimativ: Noxgas-Granate

Gasgranate, die ein Gebiet mit dem Gas füllt.

Caustics Fertigkeiten drehen sich komplett um sein Noxgas, das Gegner schädigt und ihnen die Sicht raubt. Natürlich ist er selbst gegen dieses Gas immun. Er kann sogar die Positionen derer sehen, die durch die Gaswolken schreiten. Genau diese Informationen müsst ihr anpingen und mit euren Kollegen teilen. Schließlich sehen sie nicht, was ihr seht. Habt ihr Gegner mit dem Gas zurückgedrängt, seht ihr, wie viele Feinde im Anmarsch sind oder trefft jemanden besonders lang, müsst ihr diese Infos umgehend weitergeben.

Apex Legends 11 besondere Orte und Abkürzungen, die ihr kennen solltet!

Die Fallen sind perfekte Begleiter, um Engpässe zu verminen. Nutzt die Fallen so, dass sie von Feinden nicht direkt gesehen werden können. In Ecken hinter Türen, auf erhöhten Positionen oder hinter der Levelarchitektur (Steine, Knochen, etc.) sind die Kanister gut versteckt. Wer jetzt vorbeirennt, löst sie automatisch aus und bekommt dabei zumindest ein wenig Schaden.

Eure Granate ist dann eher für den direkten Kampf mit anderen gedacht. Wer es besonders clever anstellt, kann die ultimative Falle bauen. Blockt eine Passage mit den Fallen, wartet dann, bis nichtsahnende Gegner hineinlaufen und nutzt dann die Granate in ihrem Rücken, um den Rückzug zu erschweren. So fügt ihr ihnen genug Schaden zu, um die Überreste mit eurem Team ganz einfach aufzufegen.