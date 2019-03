Apex Legends - Guide: Tipps und Tricks zur Legende Gibraltar

Gibraltar ist ein echter Hüne und eine wahre Gewalt, mit der ihr in „Apex Legends“ rechnen müsst. Wir zeigen euch, wie ihr den charismatischen Riesen spielt und welche Besonderheiten es zu beachten gilt.

Wer in Apex Legends neu, aber ein echtes Shooter-Ass aus anderen Spielen ist, dürfte sich vor allem über Gibraltar sehr freuen. Der massive Hüne, führt mit seinem Schild und einem Artillerieschlag ein mächtiges Arsenal in die Schlacht um die Match-Krone. Wir zeigen euch, warum hier alle zufrieden werden, die sich einen kleinen Vorteil im direkten Schusswechsel mit anderen – vielleicht besseren – Spielern von „Apex Legends“ verschaffen wollen.

Gibraltar – Schildfestung

Passiv: Waffenschild

Der Schild aktiviert sich automatisch, wenn ihr zielt und schützt dabei Teile eures Oberkörpers und Kopfes.

Taktisch: Schutzkuppel

Aktiviert ihr die Kuppel, werdet ihr und eure Team-Mitglieder kurzzeitig vor Beschuss geschützt.

Ultimativ: Bombardement

Gibraltar wirft eine Markierung für einen Artillerieschlag.

Gibraltar ist ganz klar ein Einsteigercharakter. Dank seines Schildes habt ihr es in direkten Feuergefechten einfacher, zu überleben. Gerade, wenn ihr neu in „Apex Legends“ seid und euch erst an die einzelnen Waffen gewöhnen müsst, kann euer Schild dafür sorgen, dass ihr auch Fights gegen erfahrenere Spieler gewinnt.

Selbiges gilt für den großen Schild, der nicht nur euch, sondern auch alle um euch herum schützt. So habt ihr einige Sekunden Zeit, euch zu sammeln, wenn ihr unter Beschuss geratet. Heilt euch, hebt euch gegenseitig wieder auf oder zieht euch im schlimmsten Fall zurück, um gefallene Mitspieler an den Respawn-Punkten wiederzubeleben. Gibraltar ist die letzte Festung eures Teams und darauf ausgelegt, zu überleben. Also: Überlebt!

Im aggressiven Department wartet er mit einem Artillerieschlag auf, der im Vergleich zu dem der Kollegin Bangalore deutlich präziser ist. Ihr deckt also einen kleineren Bereich ab, habt aber auch eine größere Chance, damit Gegnern direkt hohen Schaden reinzudrücken. Idealerweise blockt ihr also fremde Schläge mit eurem Schild, während ihr eure Gegner mit dem Beschuss unter Druck setzt oder euch den Rückzug sichert.