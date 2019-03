Apex Legends - Hat Respawn versehentlich neue Waffe und Items geleakt?

Der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ soll künftig um zahlreiche neue Inhalte erweitert werden. Neben weiteren Legenden und anderen Anpassungen wird es in Zukunft auch neue Waffen für den Multiplayer-Hit geben. Jetzt könnte Entwickler Respawn versehentlich eine neue Waffe geleakt haben.

Derzeit ranken sich viele Gerüchte um die neuen Waffen und Inhalte, mit denen Entwickler Respawn Entertainment den Battle-Royale-Shooter Apex Legends erweitern will. Dass es die L-Star aus Titanfall 2 ins Spiel schaffen wird, gilt als wahrscheinlich. Doch in einem neuen Blogpost wurde nun offenbar eine ganz andere Waffe geleakt.

Neue Waffe und Item für Apex Legends?

Der Leak stammt von Community-Manager Jay Frechette höchst selbst, der in einem Post auf Reddit Details zum aktuellen Stand der Entwicklung von „Apex Legends“ veröffentlicht hat.

Darin ging Frechette unter anderem auf das neue Update für Xbox One und das Framerate-Cap auf dem PC ein. Allerdings unterlegte der Community-Manager seinen Post mit ein paar neuen Bildern, auf denen findige Spieler Items entdeckt haben, die es derzeit nicht im Battle-Royale-Shooter gibt.

Auf einem Bild sehen wir Schmalzlocke Mirage, der eine Waffe auf seinem Rücken transportiert. Allerdings sieht diese Knarre keiner Waffe ähnlich, die es derzeit in „Apex Legends“ gibt. Da es sich jedoch nur um kleine Bildausschnitte handelt, fällt es schwer auszumachen, um was es sich dabei genau handelt.

© Electronic Arts

Kenner von „Titanfall 2“ fühlen sich aufgrund der Form unweigerlich an die C.A.R. SMG erinnert, die vor allem mit einer hohen Feuerrate und niedrigem Rückstoß glänzte.

Doch das ist nicht das einzige Bild das Fragen aufwirft. In einem zweiten Screenshot sehen wir Heilerin Lifeline mit einer seltsam anmutenden Apparatur auf dem Rücken. Allerdings ist nicht erkennbar, ob es sich dabei um eine neue Waffe oder einen ganz anderen Gegenstand handelt.

© Electronic Arts

Respawn hat sich nicht zu den Bildern geäußert, allerdings gelten neue Waffen für „Apex Legends“ als nahezu sicher. Immerhin gab es mit dem Havoc-Energiegewehr bereits Nachschub und wenn die Entwickler bei der Veröffentlichung ähnlich verfahren, könnten die neuen Items ohne große Vorankündigung ihren Weg ins Spiel finden.

Was denkt ihr: Sehen wir hier wirklich eine neue Waffe? Was hat es mit dem Item auf Lifelines Rücken auf sich? Welche neuen Wummen und Gadgets würdet ihr euch in „Apex Legends“ wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.