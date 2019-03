Apex Legends - Guide: Lifeline richtig gespielt, so helft ihr eurem Team am besten

Lifeline mag auf den ersten Blick klein und schwach wirken, hat jedoch so einiges auf dem Kasten. Richtig eingesetzt wird sie zu einem essenziellen Bestandteil eures Teams, das gefallene Mitglieder in Windeseile wieder aufstellt.

Wenn ihr die ersten Schritte in Apex Legends unternehmt, kann es verwirrend sein, die richtige Legende zu finden. Schließlich gibt es mittlerweile neun von ihnen, die alle eigene Stärken und Schwächen haben. Da braucht es einen guten Allrounder, der euch in den Anfangsstunden unter die Arme greift. Genau einen solchen Charakter findet ihr mit der flotten Dame Lifeline und ihrer Heildrohne.

Lifeline – Wiederbelebungsschild

Passiv: Kampfsanitäter

Belebt ihr ein Team-Mitglied wieder, werdet ihr von einer Seite von einem Schild geschützt. Ihr nutzt Heilmittel 25 Prozent schneller.

Taktisch: DDM-Heildrohne

Eine kleine Drohne, die euch und andere Mitspieler im Umkreis heilt.

Ultimativ: Carepaket

Ruft eine Lieferung per Drop zu euch, die zahlreiche nützliche Gegenstände bereithält.

Lifeline ist ohne Frage der perfekte Einsteigercharakter in „Apex Legends“. Mit der passiven Fertigkeit heilt ihr euch schneller, was gerade in den ersten Stunden eine enorme Erleichterung ist. Seid ihr neu und lernt die Steuerung noch, kommt ihr vielleicht so auf ähnliche Zeiten, wie die der erfahreneren Spieler. Zudem kann es nicht schaden, geschützt zu sein, wenn ihr eure Mitspieler aufhebt.

Die Drohne solltet ihr wirklich nur dann einsetzen, wenn sie gebraucht wird und ihr einen Moment habt, um zu verschnaufen. Sie verbleibt an Ort und Stelle. Wer geheilt werden will, muss sich also zu ihr begeben. Steht ihr mitten auf dem offenen Feld, werdet ihr zur leichten Beute. Nutzt sie stattdessen in der Deckung eines Hauses, in einer Sackgasse oder hinter hohen Wänden. Eben dort, wo ihr nicht gleich von Feinden erkannt werdet. Was ihr ebenfalls beachten solltet: Die Drohne gibt Geräusche von sich. Die Feinde könnten es also hören, wenn ihr sie einsetzt. Versichert euch demnach immer, ob ein Feind in der Nähe ist.

Die ultimative Fertigkeit ist ebenfalls ein Segen für neue Spieler, die sich nicht in die Gebiete wagen, die mit dem besten Loot locken. Denn dort sind auch die meisten Feinde unterwegs, die sich diesen Loot schnappen wollen. Der Drop von Lifeline bringt euch drei Items frei Haus. Darunter können sich epische Rüstungen, Knockdown-Schilde oder Erweiterungen für eure Waffen befinden. Zudem erhaltet ihr meist noch einen Gegenstand zum Heilen, wie etwa ein Medipack oder einen Schild-Booster.

Aber auch der Drop muss richtig vorbereitet sein. Er bringt euch weder etwas mitten im Gefecht noch danach. Schließlich habt ihr dann – solltet ihr siegreich hervorgehen – die Boxen der Gegner, die ihr looten könnt. Nutzt ihn also, bevor ihr in eine Zone rennt und rüstet euch dann noch einmal schnell aus.