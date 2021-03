Gaming mit Duft? Sony-Patent zeigt, dass wir Spiele künftig riechen könnten

Zocken wir demnächst mit dem Geruch von Zombies in der Nase oder dem frischen Duft einer Wiese, die von den ersten Sonnenstrahlen des Tages bedeckt wird? Ein neues Patent von Sony könnte dieses futuristische Feature demnächst in die Welt des Gaming einführen. Doch wie beabsichtigt das Unternehmen ein solches Riecherlebnis auf den nächsten PlayStation-Konsolen einzuführen?

Gaming mit Geruch: Sony will uns Spiele riechen lassen

Wie Gamerant entdeckt hat, möchte Sony beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) offenbar das Geruchs-Gaming patentieren lassen, um weitere Sinne als nur das Fühlen, Sehen und Hören beim Spielen ansprechen zu können.

Wie soll das funktionieren? Die im Patent beschriebene digitale Dufttechnologie soll dem Nutzer nicht nur verschiedene Gerüche isoliert ausliefern können, sondern ebenso berücksichtigen, wie unterschiedlich Menschen Düfte wahrnehmen. Es ist auch die Rede davon, dass konkurrierende Gerüche positive, neutrale oder negative Wechselwirkungen aufweisen könnten, die wiederum eine neue Duftnote erzeugen.

Beispiel: Brennt in der Entfernung ein Feuer, vor eurem Näschen befindet sich allerdings ein stark duftendes Lavendelfeld, kann schon mal eine komplett neue Duftmixtur entstehen.

Insgesamt ist das Vorhaben jedoch ein außerordentlich komplexes und bislang nicht näher ausgeführtes Unterfangen, da bis heute nicht einmal endgültig erforscht ist, wie das individuelle Geruchsempfinden bei Menschen funktioniert. Fakt ist jedoch, dass der Geruch einer unserer stärksten und wichtigsten Sinne ist, der wesentlich unsere Wahrnehmung und unser Befinden beeinflusst.

Diese Kulisse auch olfaktorisch wahrzunehmen wäre wohl wirklich ein Hochgenuss. Ab es gibt auch die andere Seite …

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Wie könnten Spiele sein, die duften?

Umso interessanter wäre es zu erfahren, wie sich das Gaming verändern würde, wenn wir plötzlich den frisch nach Keksen duftenden Haushalt unserer Sims oder die dicht bewachsenen Umgebungen aus Spielen wie Uncharted 4 wahrhaftig riechen könnten – oder die heruntergekommenen, modernden Gebäude in Horrorspielen. Oder die blutigen Schlachtfelder in Battlefield und verwesende Bloater aus The Last of Us 2?

Auf den Geruch dieses hübschen Kerls können wir vermutlich alle verzichten.

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Ja, das Zocken mit Duft hätte ganz offensichtlich seine Schattenseiten oder hättet ihr Interesse am Geruch des Todes oder dem Schweiß von Nathan Drake? In Sachen Realität wären duftende Games dennoch ein ordentliches Upgrade – aber will man das immer? Gepaart mit dem angekündigten PlayStation VR2-Headset könnte das zu einer leicht übermannenden Erfahrung werden. Und zu einer ziemlich üblen.