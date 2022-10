„Smash“ ohne Bros. wird das neue Jugendwort 2022

Seit 2008 veröffentlicht Langenscheid das Jugendwort des Jahres. „Smash“, oder „smashen“ steht in dem Kontext nicht für das kunterbunte Nintendo-Vergnügen, sondern für „jemanden abschleppen“, oder „mit jemanden Sex haben“.

Cringe oder Kult?

Mit 42% wurde dieses Jahr das Wort „Smash“ gekrönt, auf dem zweiten Platz lag mit 33% „bodenlos“ (Synonym für mies oder schlecht) und den dritten Platz machte „Macher“ (jemand, der Dinge ohne Zögern umsetzt) mit 24%.

Während in der Vergangenheit die Wahl des Jugendworts öfter belächelt wurde, gibt Langenscheid an, dass seit 2020 die Wahl über Internet-Abstimmung komplett in der Hand der Jugendlichen liege. Was haltet ihr vom Jugendwort 2022?

Zur Übersicht gibt es für euch noch mal die Gewinner der letzten Jahre:

2008

1 Platz – Gammelfleischparty (Party für Menschen über 30 Jahren, Ü30-Party)

(Party für Menschen über 30 Jahren, Ü30-Party) 2. Platz – Bildschirm­bräune (Blässe von Computerfreaks)

3. Platz – unterhopft sein (Lust auf Bier zu haben)

2009

1 Platz – hartzen (arbeitslos sein, „rumhängen“)

(arbeitslos sein, „rumhängen“) 2. Platz – bam (Variante von „cool“)

3. Platz – Bankster (Kombination aus Banker und Gangster)

2010

1 Platz – Niveaulimbo (ständiges Absinken des Niveaus)

(ständiges Absinken des Niveaus) 2. Platz – Arschfax (Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt)

3. Platz – Egosurfen (Seinen eigenen Namen in Suchmaschinen im Internet eingeben)

2011

1 Platz – Swag (beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung)

(beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung) 2. Platz – Epic-Fail (grober Fehler, misslungenes Vorhaben, Versagen)

3. Platz – guttenbergen (abschreiben)

2012

1 Platz – YOLO (Abkürzung von „you only live once“)

(Abkürzung von „you only live once“) 2. Platz – FU! (vom Englischen „Fuck you“: 1. Scheiße, 2. Fick dich!)

3. Platz – Yalla! (aus dem Arabischen: Los! Beeil dich! Verschwinde!)

2013

1 Platz – Babo (Boss, Anführer, Chef)

(Boss, Anführer, Chef) 2. Platz – fame (berühmt, toll, super)

3. Platz – gediegen (super, cool, lässig)

2014

1 Platz – Läuft bei dir („Du hast es drauf!“, wird auch ironisch genutzt)

(„Du hast es drauf!“, wird auch ironisch genutzt) 2. Platz – Gönn dir! (Viel Spaß dabei! Lass es dir gut gehen.)

3. Platz – Hayvan (Tier, Vieh, Lümmel, aus dem Türkischen und Arabischen)

2015

1 Platz – Smombie (ein Smartphone-Zombie. )

(ein Smartphone-Zombie. ) 2. Platz – merkeln (abgeleitet von Angela Merkel, keine Entscheidung treffen)

3. Platz – rumoxidieren (chillen, entspannen, abhängen; quasi nur atmen)

2016

1 Platz – fly sein (etwas oder jemand geht besonders ab)

2. Platz – bae! (before anyone/anything else, Bezeichnung für beste Freundin o. ä.)

3. Platz – isso („[es] ist so“, Zustimmung, Bekräftigung)

2017

1 Platz – I bims („Ich bin’s“ (in der sog. Vong-Sprache))

2. Platz – napflixen (Nickerchen während eines Filmes)

3. Platz – tinderjährig (alt genug sein, um Tinder nutzen zu dürfen)

2018

1 Platz – Ehrenmann / Ehrenfrau (Mann/Frau, der/die etwas Nettes für jemanden tut)

2. Platz – glucose-haltig (süß; Glucose als Grundlage von Zucker, i. S. v. „Zucker-haltig“.)

3. Platz – verbuggt (fehlerhaft, von englisch bug = Wanze, Ungeziefer)

2019 fiel die Wahl aus, da Langenscheid vom Pons-Verlag übernommen wurde.

2020

1 Platz – lost (ahnungslos, verloren; Verwendung: „Du bist / ich bin total lost“)

2. Platz – cringe (Bezeichnung für etwas Peinliches, für das man sich fremdschämt)

3. Platz – wild/wyld (Bezeichnung für eine Situation, die starke Emotionen auslöst)

2021

1 Platz – cringe (Bezeichnung für etwas Peinliches, für das man sich fremdschämt)

2. Platz – sus (Zustimmung, dass ein Sachverhalt oder Situation verdächtig ist)

3. Platz – sheesh (Erstaunen, Erschrecken oder „Genervtsein“ wird ausgedrückt)

Was ist euer Favorit?