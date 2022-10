Disney Plus: Neue Filme und Serien im November 2022

Wenn es die perfekte Zeit zum Streamen gibt, dann steht der November hoch im Kurs. Kaum vorstellbar, aber so langsam nähern wir uns schon wieder der Vorweihnachtszeit. Dementsprechend passen auch die Streaming-Anbieter so langsam ihr Programm an. Schauen wir mal, was Disney Plus im November 2022 für seine Abonnent*innen bereit hält.

Doch bevor es so richtig weihnachtlich wird, feiert erstmal die berühmteste Maus der Welt Geburtstag. Am 18. November 1928 debütierte Micky Maus in „Steamboat Willie“ – dem ersten vertonten Zeichentrick-Kurzfilm. Disney Plus feiert seine Ikone unter anderem mit der Doku Micky: Die Geschichte einer Maus.

Am 30. November gibt es zudem endlich ein Wiedersehen mit Willow. Vierunddreißig Jahre nachdem der kleine Zauberer erstmals die Kinosäle füllte, setzt die neue Disney-Serie genau da an, wo der Film (1988) endet. Die Hauptrolle übernimmt erneut Warwick Davis.

Disney Plus: Das ist neu im November 2022

3. November: Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk (Marvel)

4. November: Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt (Star)

4. November: Table 19 – Liebe ist fehl am Platz (Star)

11. November: Fire of Love (National Geographic)

11. November: Haie im Bermudadreieck (National Geographic)

16. November: The Good Doctor – Staffel 4 (Star)

16. November: The Hot Zone: Tödliches Virus – Staffel 2 (National Geographic)

18. November: Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus (Disney)

18. November: Micky: Die Geschichte einer Maus (Disney)

18. November: Verwünscht nochmal (Disney)

18. November: Big Mama’s Haus 2 (Star)

18. November: Das Urteil – Jeder ist käuflich (Star)

30. November: The Patient (Star)

2. November: Weihnachten mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney)

2. November: The D’Amelio Show – Staffel 2 (Star)

2. November: Reboot – Staffel 1 (Star)

2. November: Family Guy – Staffel 20 (Star)

2. November: Der Bergdoktor – Staffel 14 (Star)

2. November: Die Bergretter – Staffel 12 (Star)

9. November: The Montaners – Staffel 1 (Disney)

9. November: Candy: Tod in Texas – Staffel 1 (Star)

9. November: S.O.S. mit David Beckham (Disney)

9. November: Zootopia+ (Disney)

9. November: Chinas Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

9. November: Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1 (National Geographic)

9. November: Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1 (National Geographic)

16. November: Mike – Serienbeginn (Star)

16. November: Ohne Limits mit Chris Hemsworth (National Geographic)

16. November: Santa Clause: Die Serie (Disney)

18. November: Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 (Star)

18. November: Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life (Star)

20. November: Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) (Disney)

23. November: Maggie – Staffel 1 (Star)

23. November: Reasonable Doubt – Staffel 1 (Star)

23. November: Ally McBeal – Staffel 1-5 (Star)

23. November: Rescue Me – Staffel 1-6 (Star)

25. November: Matriarch (Star)

30. November: Willow – Serienbeginn (Star)

30. November: Savage Kingdom – Staffel 1-4 (National Geographic)