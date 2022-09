Willow: Neuer fantastischer Trailer zur über dreißig Jahre späten Fortsetzung auf Disney+

Bereits seit einigen Jahren, spätestens aber nach dem Start des hauseigenen VoD-Senders Disney+, greift der Konzern mit der Maus einen nostalgischen Film nach dem anderen auf und bringt Remakes, Prequels und Sequels zu diesen Werken auf den Markt. Das betrifft auch Ron Howards Fantasyfilm Willow aus dem Jahr 1988.

Das fantasievolle Werk, in welchem damals Val Kilmer, Joanne Whalley und natürlich Warwick Davis mitgespielt haben, kehrt bereits in diesem Jahr als Serienfortsetzung zurück und bringt auch Davis in seiner ikonischen Rolle als Zauberer in spe Willow Ufgood zurück. Ein neuer Trailer soll nun zum zeitnahen Release auf Disney+ einstimmen.

Willow: Ein Meisterwerk kehrt im brandneuen Trailer zurück

Als der Film, der auf einem Drehbuch von George Lucas basiert, 1988 in die Kinos kam, war er nicht so erfolgreich, wie manch einer der Schöpfer*innen sich das wohl erhofft hatte, dennoch bekam Willow gute Kritiken und wurde sogar in zwei Kategorien für einen Oscar nominiert, nämlich für Beste visuelle Effekte sowie Bester Tonschnitt.

Nach und nach, vor allen Dingen nach der Veröffentlichung für das Heimkino, wurde Howards Fantasyfilm jedoch zu einem echten Geheimtipp und schließlich zum Publikumsliebling, woraufhin diverse Videospiele und Romane folgten, welche die Handlung des Films fortgesetzt haben. Danach wurde es still um „Willow“.

Doch bereits 2005 nahmen Lucas und Davis Gespräche um eine mögliche Fernsehserie auf, die als Fortsetzung dienen soll. Diese bekam im Jahr 2020 von Disney schließlich grünes Licht und befand sich seitdem in der Entwicklung. Nun nähern wir uns mit großen Schritten dem Release auf dem Streamingportal Disney+.

Auf der D23, der diesjährigen Disney-Expo, gab es schließlich neue Informationen zu dem Projekt und Hauptdarsteller Warwick Davis ließ sich mit seinen Co-Stars Joanne Whalley (Sorsha), Ruby Cruz (Kit), Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove), Dempsey Bryk (Airk), Amar Chadha-Patel (Boorman) und Tony Revolori (Graydon) auf der Bühne sehen.

Dort zeigte man den begeisterten Zuschauer*innen den brandneuen Trailer, der auf den Release am 30. November 2022 auf Disney Plus vorbereiten soll. Diesen Trailer könnt ihr euch nun ansehen und somit selbst entscheiden, ob auch ihr erneut in die magische Welt von Willow Ufgood eintauchen wollt.

Willow: Zur Handlung

Die Serie spielt viele Jahre nachdem der junge Zauberer Willow die böse Königin Bavmorda besiegen konnte. Erneut dürfen geneigte Zuschauer*innen die magische Welt voller Feen, Zauberer und Monster betreten, wo sie einen Königshof in Aufruhr vorfinden, denn der junge Prinz wurde ohne Vorwarnung entführt.

Seine Zwillingsschwester Kit, gespielt von Ruby Cruz, schließt sich mit der Küchenhilfe Dove und der Bediensteten Jade zusammen, um den vermissten Bruder zu finden und zu retten. Auf ihrer Reise begegnen sie einem Dieb und Lügner, der sich jedoch als große Hilfe erweist, und dann wäre da noch ein kleiner, unscheinbarer Zauberer vom Volk der Nelwyn.