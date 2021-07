Die Sims 4: Landhaus-Leben mag nicht die realistischste Simulation eines Bauernhofalltags sein, Spaß macht sie aber in jedem Fall. Besonders, wenn wir uns der Pflege der neuen Tiere widmen und sie in Fantasiewesen verwandeln. Das funktioniert mit den Leckerchen, die eure Kühe, Lamas und Hühner in Wesen verwandelt, die Erdbeermilch, Regenbogenwolle oder sogar goldene Eier produzieren.

Sims 4: Landhaus-Leben – Alle Infos zu den Leckerchen

Damit ihr euch im Universum der Leckereien besser zurecht findet, erklären wir euch im Folgenden, welche Wirkungen die einzelnen Leckerchen haben und wie man überhaupt erst an die Rezepte kommt.

Woher bekomme ich Leckerchen? Ihr könnt euch die Leckerlis direkt am Grünzeugstand von Agnes Knautschgesicht auf dem Markt von Henford-on-Bagley kaufen oder sie während eines Festivals bei einem Wettbewerb gewinnen.

Wie komme ich an die Rezepte? Habt ihr die Leckerchen einmal im Inventar, könnt ihr dort direkt die Option anwählen, das Rezept dafür zu erlernen. Beachtet jedoch, dass das Leckerchen in diesem Moment verbraucht wird. Auf diesem Weg erfahrt ihr jedoch, was in den Säckchen drinsteckt und könnt sie anschließend ganz einfach in eurer Küche herstellen, vorausgesetzt ihr habt die richtigen Zutaten parat.

Hier könnt ihr die Rezepte für die Leckerchen lernen. © PlayCentral

Leckerchen via Cheat: Wollt ihr keine Simoleons für die Leckerlis ausgeben, könnt ihr genauso gut einen der vielen Cheats des Packs nutzen. Aktiviert hierzu testingcheats true, wählt einen Sim und haltet SHIFT gedrückt, während ihr auf ein Tier eurer Wahl klickt. Wählt dann Alle Futterrezepte im Inventar herstellen. Anschließend liegt von jedem Leckerchen ein Exemplar im Inventar und damit auch das Rezept.

Liste aller Leckerchen mit Rezept und Wirkung

Fruchtleckerchen: 1x Apfelmarmelade, 1x Blaubeermarmelade Kühe produzieren Angereicherte Milch Lamas produzieren Blaue Wolle Hennen legen Blaue Eier

1x Apfelmarmelade, 1x Blaubeermarmelade Schokoleckerchen: 1x Englische Creme, 1x Schokobeere Kühe produzieren Schokomilch Lamas produzieren Braune Wolle Hennen legen Schokoladeneier

1x Englische Creme, 1x Schokobeere Fischiges Protein-Leckerchen: 1x Beliebiger Fisch Kühe produzieren doppelt so viel Milch Lamas produzieren doppelt so viel Wolle Hennen legen doppelt so viele Eier

1x Beliebiger Fisch Kokettes Leckerchen: 1x Erdbeermarmelade, 1x Zucker Kühe produzieren Erdbeermilch Lamas produzieren Pinke Wolle Hennen legen mit höherer Wahrscheinlichkeit Bruteier

1x Erdbeermarmelade, 1x Zucker Goldenes Leckerchen: 1x Goldenes Ei, 1x Kuhbeer-Marmelade oder Honig Kühe produzieren Goldene Honigmilch Lamas produzieren Goldene Wolle Hühner werden zu Goldenen Hühnern und legen Goldene Eier

1x Goldenes Ei, 1x Kuhbeer-Marmelade oder Honig Gesundes Leckerchen : 1x Obst oder Gemüse nach Wahl, 1x Kopfsalat Erhöht die Lebensspanne aller Tiere

: 1x Obst oder Gemüse nach Wahl, 1x Kopfsalat Freundschafts-Leckerchen : 1x Obst oder Gemüse nach Wahl Beeinflusst die Beziehung zu allen Tieren positiv.

: 1x Obst oder Gemüse nach Wahl Mitternachts-Leckerchen : 1x Kuhbeer-Marmelade, 1x Obsidian-Ei Kühe produzieren Obsidian-Milch Lamas produzieren Schwarze Wolle Hühner werden zu Bösen Hühnern und legen Obsidian-Eier

: 1x Kuhbeer-Marmelade, 1x Obsidian-Ei Kürbisleckerchen : 1x Zucker, 1x Kürbis nach Wahl Kühe produzieren Kürbismilch Lamas produzieren Orange Wolle Hennen legen Orange Eier

: 1x Zucker, 1x Kürbis nach Wahl Regenbogen-Leckerchen : 1x Grünes Ei, 1x Blaues Ei, 1 x Oranges Ei Kühe werden zu Regenbogen-Kühen und produzieren Regenbogen-Milch Lamas werden zu Regenbogen-Lamas und produzieren Regenbogen-Wolle Hennen legen Regenbogen-Eier

: 1x Grünes Ei, 1x Blaues Ei, 1 x Oranges Ei Tier-Partyleckerchen: 1x Beere nach Wahl, 1x Pilz nach Wahl Füllt das Sozialbedürfnis aller Tiere auf.

1x Beere nach Wahl, 1x Pilz nach Wahl Würziges Leckerchen : 1x Würziger Pilz, 1x Gemüse nach Wahl Kühe produzieren Feuermilch Lamas produzieren Rote Wolle Hennen legen Obsidian-Eier (ohne böse zu werden)

: 1x Würziger Pilz, 1x Gemüse nach Wahl Veggie-Leckerchen : 1x Kopfsalat, 1x Aubergine Kühe produzieren Pflanzenmilch Lamas produzieren Grüne Wolle Hühner legen Grüne Eier

: 1x Kopfsalat, 1x Aubergine

Angereicherte Milch bekommt ihr mit dem Fruchtleckerchen. © EA

