Die Sims 4: Neues Erweiterungspack Paranormal im gruseligen Trailer

Die Sims 4 erhält in wenigen Wochen sein erstes Erweiterungspack im Jahr 2021. Bei dem kommenden DLC handelt es sich um ein Accessoires-Pack, bei dem es euch das Blut in den Adern gefrieren lässt, denn es trägt den Namen The Sims 4: Paranormal Stuff Pack.

Die Sims 4: Geister und Co

Dieses Mal lehrt uns Entwickler Maxis offenbar das Fürchten, denn das neue Pack widmet sich den düsteren Teilen des Spiels und etabliert sogar neue Gameplay-Elemente, bei der ihr zum Beispiel eine Séance abhalten könnt, und eine neue Karrieremöglichkeit. Jetzt neu: die Paranormalen Ermittler.

Seht euch den Trailer an und erfahrt alles über die neuen Gegenstände und Möbel für eure Sims. Erhaltet hier einen ersten Eindruck vom Erweiterungspaket:

Wann erfolgt der Release von Sims 4? Das neue Pack erwartet uns schon am 26. Januar 2020 für die PC- und Konsolenversion gleichermaßen.