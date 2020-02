In Pokémon Schwert und Schild werdet ihr ab und zu auf Pokémon treffen, die von einer gelben Aura umgeben sind. Diese sind selten und besitzen mehrere gute Eigenschaften, weswegen ihr sie auf keinen Fall ignorieren solltet. Wir klären euch auf, was es mit diesen Aura-Pokémon auf sich hat.

Drei Besonderheiten von Pokémon mit gelber Aura

IV-Werte

Gerade wenn ihr kompetitiv mitmischen wollt, sind Pokémon mit guten Werten essentiell. Fangt ihr eines mit gelber Aura, dann könnt ihr sicher sein, dass zwei bis drei seiner IV-Werte (KP, Angriff, Verteidigung, etc.) auf der maximalen Stufe sind. Welche Werte das sind, bestimmt der Zufall. Bei zwei oder drei IV-Kategorien besitzt das Pokémon also den bestmöglichen Wert von 31.

Was sind IVs? Die IVs (Individual Values – auch Determinant Values (DV) genannt) sind quasi die Gene eurer Pokémon. Das Spiel legt für jedes Pokémon, das auftaucht oder in euren Besitz übergeht, die Statuswerte (KP, Angriff, Verteidigung, etc.) individuell fest. Dadurch unterscheiden sich Pokémon trotz gleicher Art und gleichem Level schon von Natur aus. Die IVs lassen sich nicht ändern.

Ein Pokémon mit vielen Angriff-IVs teilt mehr Schaden aus als ein Pokémon mit wenigen Angriff-IVs, auch wenn es sich auf dem gleichen Level befindet.

Weitere Infos zu IVs und wie sie sich von EVs unterscheiden, findet ihr in der verlinkten Guide-News.

2. Ei-Attacken

Pokémon mit gelber Aura können über besondere Attacken verfügen, die andere wilde Exemplare der gleichen Art nicht beherrschen. Die Rede ist von Ei-Attacken. Für gewöhnlich werden sie nur per Zucht vererbt und es braucht viel Glück, ein Pokémon mit einer Ei-Attacke zu bekommen.

3. Watt erhalten

Wollt ihr das herausgeforderte Pokémon mit der Aura schlicht nicht in eurem Team haben, könnt ihr es auch besiegen. Selbst das wird belohnt. Ihr erhaltet nämlich eine bestimmte Anzahl an Watt. Wie viel genau, hängt vom Level des besiegten Pokémon ab. Watt ist quasi die Währung in der Naturzone.

Wie ihr die Wahrscheinlichkeit erhöht, auf Pokémon mit gelber Aura zu treffen

Overworld: Ihr könnt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mit der Pokémon mit gelber Aura auftauchen. Je öfter ihr gegen ein Pokémon derselben Art kämpft (zum Beispiel immer wieder gegen Voldi), desto eher erscheint ebendieses Pokémon mit einer gelben Aura.

Auf der offiziellen Pokémon-Homepage gibt es eine Tabelle mit den Wahrscheinlichkeiten für Begegnungen mit Aura-Pokémon:

Bekämpfte Pokémon Effekt auf künftige Pokémon 1 Es können Pokémon mit Aura erscheinen 20 1,3-fache Chance auf Pokémon mit Aura 50 1,6-fache Chance auf Pokémon mit Aura 100 2-fache Chance auf Pokémon mit Aura

Damit eure Kette weitergezählt wird, ist es wichtig, die Pokémon zu besiegen. Wie viele Pokémon einer Art ihr schon besiegt habt, könnt ihr ganz einfach im Pokédex nachsehen.

Eure Suche nach Pokémon mit Aura kann auf diese Weise sogar dazu führen, dass ihr eher Shiny-Pokémon begegnen könnt. Weitere Infos dazu erhaltet ihr in diesem Guide.

Angeln: Selbst beim Angeln, könnt ihr Pokémon mit gelber Aura begegnen. Da sich beim Angeln nicht aussuchen lässt, gegen welches Pokémon ihr kämpft, ist es auch egal, welche Taschenmonster aus dem Wasser gezogen werden. Die Kette zählt weiter, solange ihr erfolgreiche Angelversuche ohne Fehlschläge hintereinander tätigt und das Pokémon am Angelhaken besiegt.

Vermeidet das Fangen des gegnerischen Pokémon, Flucht aus dem Kampf, das Verlassen der Naturzone oder Ausschalten des Spiels. All dies setzt den Counter wieder auf Null zurück.