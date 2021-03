Pokémon-Legenden: Arceus – Dieses beliebte Feature aus Schwert und Schild wollen Fans unbedingt zurück

Pokémon-Legenden: Arceus bringt die Pokémon-Reihe erstmals ins Action-RPG-Genre mit einer Open World. Das neue Game des Entwicklers Game Freak macht vieles anders und bricht mit etablierten Konventionen früherer Editionen. Es gibt jedoch ein bestimmtes Feature, das die Spieler nicht missen möchten.

Pokémon Legends: Arceus – Fans wünschen sich Character Customization wie in Schwert und Schild

Der erste Trailer zu „Pokémon-Legenden: Arceus“ brachte uns einen ersten Blick in das Gameplay innerhalb der Open World, die in einem Sinnoh der Vergangenheit angesiedelt ist. Vieles ist neu im „Prokémon“-Franchise und erinnert sogar an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aber ein bestimmtes Feature muss unbedingt dabei sein, wenn es nach den Fans geht: Character Customization.

Eines der beliebtesten Features in Pokémon Schwert und Schild: Character Customization! Ihr könnte neue Klamotten kaufen oder dem Trainer sogar eine andere Frisur verpassen. © The Pokémon Company / Nintendo

Pokémon Schwert und Schild und auch das gerade erwähnte Zelda BOTW haben es bereits mit Bravour vorgemacht. Dort können die Spieler die Klamotten des Trainers ändern. Die Möglichkeit, den Hauptcharakter anzupassen, gehört zu den beliebtesten Features der aktuellen „Pokémon“-Editionen für Nintendo Switch.

In Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wird es dieses beliebte Feature vermutlich nicht geben, aber vielleicht in Pokémon Legends: Arceus

So wie es aussieht, werden wir in den kommenden Remake-Editionen Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle keine unterschiedlichen Klamotten erhalten können, aber bei „Pokémon-Legenden: Arceus“ muss dieses beliebte Feature dabei sein, hoffen die Fans auf Reddit.

Pokémon Legends: Arceus orientiert sich an Zelda: Breath of the Wild – Warum reizt das besonders?

Die Auswahl an Klamotten und Frisuren dürfte dabei vielleicht nicht ganz so variantenreich wie in Pokémon Schwert und Schild ausfallen, schließlich spielt Legends in der Vergangenheit und der erste Trailer zeigt bereits, dass die Figuren eher traditionell gekleidet sind. Es bleibt dennoch zu hoffen, dass Game Freak nach Schwert und Schild von diesem Feature weiterhin Gebrauch macht.