Am heutigen 23. Oktober 2020 erscheint Pokémon Schwert und Schild: Die Schneelande der Krone, der 2. große Story-DLC zum Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch.

Ihr könnt „Pokémon Schwert“ oder „Pokémon Schild“ inklusive Erweiterungspass hier erwerben, um Zugriff auf die Erweiterung zu erhalten:

Worum geht es in Pokémon Schwert und Schild: Die Schneelande der Krone?

In „Pokémon Schwert und Schild: Die Schneelande der Krone“ geht es passend zur nahenden Winterzeit in einen eisigen Teil von Galar. Die Menschen leben hier in einer kleinen, friedvollen Gemeinschaft und wir treffen auf Peony, der uns die Leitung der Expedition in die eisigen Lande überträgt.

Es ist nämlich unsere Aufgabe, dieses gefrorene Gebiet mit den rauen Winterbergen und der glitzernden Schneedecke zu erforschen, darunter sogar die Tiefen eines Pokémon-Nests.

Pokémon Schwert und Schild: Die Schneelande der Krone ist da, jetzt kaufen!

Unter anderem gibt es neue Pokémon. Zum Beispiel kehren die Legendären Pokémon Zapdos, Arktos und Lavados aus der Kanto-Region in neuartiger Galar-Form zurück.

Zu den Kernfeatures zählen:

Erkunde ein neues Gebiet: Die Kronen-Schneelande

Neuer Mehrspieler-Funktion

Neue Pokémon

Neue Kleidungsstücke und mehr!

© The Pokémon Company

Wichtig: Falls ihr „Pokémon Schwert und Schild“ ohne Erweiterungspass gekauft habt, dann könnt ihr ihn alternativ im eShop von Nintendo dazu buchen.