Schrottplatz in GTA Online: Wie viel Geld verdiene ich mit dem Schrotthandel in 2024?

In GTA Online könnt ihr seit dem Chop Shop Update einen Schrottplatz als neue Immobilie und gleichzeitig Grundlage für ein frisches Business erwerben. Dadurch bekommt ihr zum einen Zugriff auf Abschleppmissionen, könnt verschiedene Mini-Heists erledigen und erhaltet zusätzlich passives Einkommen.

Doch lohnt sich die hohe Anfangsinvestition oder soll ich lieber zu einer anderen Immobilie greifen, um viel und vor allem schnell Geld zu verdienen?

Welchen Schrottplatz soll ich kaufen?

Erst einmal stellt sich die Frage, welchen Schrottplatz ich überhaupt erwerben sollte. Schließlich stehen insgesamt fünf solcher Immobilien an verschiedenen Orten auf der Karte in GTA Online zur Verfügung.

Aufgrund der besseren Anbindung fallen die beiden Schrottplätze im Norden der Karte im Grunde schon einmal aus dieser Auswahl heraus. In Los Santos bleiben also drei weitere Plätze übrig. Hier hängt es im Grunde davon ab, wo sich eure anderen Immobilien wie der Nachtclub, der Motorradclub, die Spielhalle oder eure Autowerksatt befinden.

Da der dort befindliche Gang-Angriff entfernt wird, wenn ihr den Schrottplatz bei La Puerto kauft, hat sich dieser mittlerweile für viele als Favorit herausgestellt. Er liegt recht zentral, die Wege für den Verkauf eurer gestohlene Heist-Fahrzeuge sind nicht allzu weit und in meinem Fall liegt zum Beispiel die Spielhalle ganz in der Nähe.

Mit Kosten in Höhe von rund 2,7 Millionen GTA-Dollar handelt es sich dabei aber gleichzeitig auch um den teuersten Schrottplatz. Alternativ könnt ihr euch aber natürlich für den Spot bei Strawberry oder eben Murrieta Heights entscheiden.

Welche Upgrades soll ich wählen?

Theoretisch könnt ihr neben den Anschaffungskosten noch viel mehr Geld aus dem Fenster werfen, wenn ihr gedankenlos in die Upgrades investiert.

Das Ändern des Farbschemas kostet euch zum Beispiel 75.000 GTA-Dollar, was aber für euer Business keinen Unterschied macht und eben nur einen optischen Aspekt darstellt.

Die Handelspreise als zweite Upgrade-Option kosten euch sogar satte 450.000 GTA-Dollar, bringen eurem Unternehmen aber absolut keinen Mehrwehrt. Nach dem Kauf erhaltet ihr lediglich Rabatt bei Mors Mutual und LC Customs. Aber selbst bis sich das mal rechnet, vergeht viel Zeit!

Was ihr natürlich in jedem Fall kaufen solltet, ist der Abschleppwagen, da ihr dadurch die neuen Abschleppmissionen freischaltet, durch die ihr die Kosten ziemlich schnell wieder reinholt. Der zerbeulte Abschleppwagen kostet euch 650.000 GTA-Dollar und reicht im Grunde vollkommen aus. Für 1.100.000 GTA-Dollar gibt es dann aber noch die auf Hochglanz polierte Variante des Fahrzeugs. Diese sieht zwar deutlich schicker aus, macht aber Gameplay-technisch absolut keinen Unterschied.

Standardmäßig verfügt der Tresor in eurem Schrottplatz über eine Gesamtkapazität von 100.000 GTA-Dollar. Ist der Tresor komplett gefüllt, wird hier kein weiteres Geld abgelegt. Deshalb solltet ihr diesen regelmäßig leeren. Alternativ kauft ihr für 750.000 GTA-Dollar einen Tresor mit einer Kapazität von 250.000 GTA-Dollar, wodurch eben 150.000 GTA-Dollar mehr hineinpassen, bis ihr ihn leeren müsst. Diese Investition lohnt sich also kaum, vor allem nicht, wenn ihr sowieso alle paar Tage nach dem Rechten schaut.

In jedem Fall solltet ihr aber in das Upgrade „Personal“ investieren, da sich dadurch euer Personal verdoppelt, das Fahrzeuge für euch ausschlachtet. Standardmäßig habt ihr nur einen Mitarbeiter, wodurch Fahrzeuge erst nach 96 Minuten, also 4 Ingame-Tagen, vollständig ausgeschlachtet sind und ihr dafür Geld überwiesen bekommt. Mit dem Update, das euch 625.000 GTA-Dollar kostet, dauert dieser Vorgang nur 48 Minuten, also zwei Ingame-Tage, da nun zwei Mitarbeiter in eurem Schrotthandel arbeiten.

Somit kommt ihr bei dem Schrottplatz bei La Puerta auf Gesamtkosten von 3.965.000 GTA-Dollar, wenn ihr neben dem Immobilienpreis nur den verrosteten Abschleppwagen sowie das Personal als Upgrade hinzubucht. Dadurch seid ihr aber bereit, um Einkommen auf die folgenden drei Arten zu generieren.

Einkommen durch Raubüberfälle

Das Kernelement bei eurem Schrotthandel sind natürlich die Mini-Heists, die ihr am PC starten könnt. Hierfür müsst ihr euch allerdings zuvor als SecuroServ CEO oder Motorradclub-Präsident registrieren.

Im Anschluss habt ihr jede Woche Zugriff auf insgesamt drei unterschiedliche Raubüberfälle, in dessen Finale immer ein besonderes Fahrzeug gestohlen werden muss.

Zur Verfügung stehen insgesamt fünf verschiedene Mini-Heists:

Der Duggan-Raub

Der Gang-Raub

Der Frachtschiffraub

Der McTony-Raub

Der Podiumsraub

Jeden Donnerstag ändert sich, welche drei Heists ihr spielen könnt. Hinzu kommt, dass jede Woche immer nur maximal drei dieser Heists von euch gespielt werden können. Ihr könnt hier also nicht pausenlos Grinden und über Stunden immer wieder andere Fahrzeuge stehlen.

Insgesamt erwarten euch hier vor dem Finale drei Vorbereitungsmissionen, von denen eine optional ist und die ihr wirklich nicht unbedingt machen braucht. Außerdem gibt es noch einige Aufträge im freien Modus. Hier müsst ihr bei den grünen Taschensymbole kleinere Aufgaben erfüllen. Die jeweils optionale Aufgabe könnt ihr hier wieder jeweils links liegen lassen.

Im Schnitt könnt ihr einen Heist mit Vorbereitung also in 40 bis 60 Minuten abschließen.

Nach dem erfolgreichen Finale eines Heists, habt ihr die Wahl, ob das gestohlene Fahrzeug verkauft oder ausgeschlachtet werden soll. Wählt ihr die erste Option, müsst ihr es innerhalb einer entspannten Mission ohne Verfolger in einem sehr großzügigen Zeitlimit von 30 Minuten zum Hafen fahren. Jeder Schaden am Fahrzeug während dieser Fahrt wird euch von der späteren Gesamtsumme wieder abgezogen.

Schlachtet ihr das Fahrzeug aus, bekommt ihr nicht nur weniger Geld, sondern müsst zudem auch 48 bzw. 96 Minuten auf euer Geld warten. Gleichzeitig wird eine der zwei Hebebühnen belegt, was beim nächsten Punkt noch eine entscheidende Rolle spielt.

Einkommen durch das Ausschlachten von Fahrzeugen

Steigt ihr in eueren Abschleppwagen, den ihr nur bei diesen Missionen lenken könnt, startet der Abschleppdienst. Hierbei müsst ihr verschiedene Fahrzeuge auf der Karte finden, abschleppen und zurück zum Schrottplatz bringen.

Euere Mitarbeiter schlachten dieses Fahrzeug dann ebenfalls aus, was die zuvor angesprochenen 96 bzw. 48 Minuten dauert, je nachdem ob ihr über einen oder zwei Mitarbeiter verfügt.

Pro Fahrzeug könnt ihr mit rund 30.000 bis 50.000 GTA-Dollar rechnen, die euch nach dem Ausschlachten überwiesen werden.

Da zwei Hebebühnen zur Verfügung stehen, könnt ihr maximal zwei Fahrzeuge direkt hintereinander abschleppen und dann auf diesen beiden Plätzen ausschlachten lassen. Bis diese fertig ausgeschlachtet sind, könnt ihr dann auch keine weitere Abschleppmission starten.

Hinweis: Habt ihr euch nach einem Heist ebenfalls für das Ausschlachten entschieden, was ich euch an dieser Stelle wirklich nicht empfehlen kann, dann wir dadurch ebenfalls eine Hebebühne besetzt. Entsprechend könnt ihr in dieser Zeit nur ein weiteres Fahrzeug abschleppen und ausschlachten lassen.

Übrigens werden eure Fahrzeuge auch ausgeschlachtet, wenn ihr offline seid. Kommt dann nach einer Stunden einfach wieder online, um euer Geld zu erhalten.

Passives Einkommen durch den Tresor

Die dritte Möglichkeit, um Geld mit eurem Schrottplatz zu verdienen, ist der Tresor. Denn für jedes abgeschleppte Fahrzeug erhöht sich eure Beliebtheit um 25 Prozent, eine sichtbare Leiste gibt es dafür allerdings nicht. So erreicht ihr nach vier abgeschleppten Fahrzeugen eine maximale Beliebtheit von 100 Prozent und gleichzeitig 24.000 GTA-Dollar pro Ingame-Tag als passives Einkommen.

1 abgeschlepptes Fahrzeug : 25% Beliebtheit

: 25% Beliebtheit 2 abgeschleppte Fahrzeuge : 50% Beliebtheit

: 50% Beliebtheit 3 abgeschlepptes Fahrzeuge : 75% Beliebtheit

: 75% Beliebtheit 4 abgeschlepptes Fahrzeuge: 100% Beliebtheit

Gleichzeitig und ähnlich wie beim Nachtclub verliert ihr allerdings auch alle 24 Stunden wieder 5 Prozent Beliebtheit.

Es reicht aber, wenn ihr bei 100 Prozent seid, dass ihr nach 48 bzw. 96 Minuten immer mal wieder ein Fahrzeug abschleppt, um zwischen 91 und 100 Prozent Beliebtheit zu bleiben und somit den Maximalbetrag zu erhalten.

Beliebtheit in % passives Einkommen 0 $300 1-10 $2.500 11-20 $4.800 21-30 $7.200 31-40 $9.600 41-50 $12.000 51-60 $14.400 61-70 $16.800 71-80 $19.200 81-90 $21.600 91-100 $24.000

Nach rund vier Ingame-Tagen ist der Tresor also voll (Kapazität: 100.000 GTA-Dollar), dann solltet ihr ihn leeren, da ansonsten kein weiteres Geld eingelagert werden kann.

Mit dem Upgrade bekommt ihr einen größeren Tresor mit einer maximalen Kapazität von 250.000 GTA-Dollar. Ob sich das für euch letztendlich lohnt, müsst natürlich ihr selbst entscheiden!

Wie Geld verdiene ich mit dem Schrottplatz in GTA Online?

Wie Geld kann ich also mit dem Schrottplatz in GTA Online verdienen? Mit den Heists verdient ihr jeweils zwischen 260.000 und 395.000 GTA-Dollar. Welche drei Heist ihr in einer Woche spielen könnt, hängt ganz allein von Rockstar Games ab. Ab dem zweiten Heist müsst ihr übrigens jedes Mal 20.000 GTA-Dollar zahlen, um diesen überhaupt starten zu können.

BF Weevil ($260,000 oder $208.000 Schrottwert) – Der Duggan-Raub (engl. The Duggan Robbery)

(engl. The Duggan Robbery) Bravado Gauntlet Fire ($340,000 oder $272.000 Schrottwert) – Der Frachtschiffraub (engl. The Cargo Ship Robbery)

(engl. The Cargo Ship Robbery) Grotti Turismo Omaggio ($395,000 oder $316.000 Schrottwert) – Der Gang-Raub (engl. The Gangbanger Robbery)

(engl. The Gangbanger Robbery) Ocelot Jugular ($270,000 oder $216.000 Schrottwert) – Der Podiumsraub (engl. The Podium Robbery Robbery)

(engl. The Podium Robbery Robbery) Fathom FR36 ($360,000 oder $288.000 Schrottwert) – Der McTony-Raub (engl. The McTony Robbery)

Gehen wir in unserer Rechnung von dem lukrativsten Heist mit 395.000 GTA-Dollar und dem Bonus beim Finale in Höhe von 50.000 GTA-Dollar aus, sind wir abzüglich der 20.000 GTA-Dollar an Startgebühr bei 425.000 GTA-Dollar. Für einen solchen Heist benötigt ihr rund 40 bis 60 Minuten.

Schleppt ihr in den restlichen 20 Minuten noch zwei Fahrzeuge ab, was in der Zeit gut zu schaffen ist, erhaltet ihr noch einmal rund 80.000 GTA-Dollar. Bei mir waren es bis jetzt jedenfalls immer rund 40.000 GTA-Dollar pro Fahrzeug, es kann aber wohl auch etwas mehr sein. Gehen wir aber mal von glatten 100.000 GTA-Dollar aus, liegt ihr nun bei 525.000 GTA-Dollar in der Stunde.

Solltet ihr zuvor bereits vier oder mehr Fahrzeuge abgeschleppt und somit über eine Beliebtheit von 100 Prozent bei eurem Schrotthandel verfügen, dann macht ihr noch einmal 24.000 GTA-Dollar pro 48 Minuten, die in eurem Safe landen.

Somit könntet ihr im Bestfall bis zu 550.000 GTA-Dollar in einer Stunde mit eurem Schrottplatz machen!

Allerdings ist das eine Rechnung, die sehr geschönt ist und in dieser Form nur maximal einmal in der Woche erreicht werden kann und das auch nur, wenn der Grotti Turismo Omaggio gestohlen werden kann. Hinzu kommt, dass ihr jede Woche eben nur maximal drei dieser Heists durchführen könnt, wodurch ihr auf maximal 1,2 bis vielleicht 1,3 Millionen GTA-Dollar an Heist-Einnahmen kommt.

Habt ihr alle erledigt, beschränken sich eure Einnahmen dann in dieser Woche nur noch auf den Abschleppdienst und das passive Geld, das in eurem Tresor landet.

Zusammengefasst bietet sich das Schrottplatz-Business also nicht wirklich zum stundenlangen Grinden an und die Einnahmen sind durch die künstliche wöchentliche Beschränkung der Heists recht gering.

Gleichzeitig müsst ihr rund 3 Millionen GTA-Dollar investieren und euch außerdem als SecuroServ CEO oder Motorradclub-Präsident registrieren können, was die Eingangshürde vor allem für Anfänger recht hoch macht.

Mir machen die Missionen aber an sich Spaß, weshalb ich alle fünf Raubüberfälle gespielt habe. Um aber richtig Geld zu verdienen, würde ich meine Zeit eher in andere Unternehmen wie den Nachtclub investieren oder mehrfach den Cayo Perico Heist machen.

Aber was meint ihr, was ihr euer Lieblings-Business in GTA Online? Schreibt uns eure Meinung gerne mal unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

