Schnee in GTA Online: Wann schneit es 2022 in Los Santos wieder?

Jedes Jahr aufs Neue verändern im Dezember einsetzende Schneefälle die Spielwelt von GTA Online für wenige Tage völlig. Doch wie steht es aktuell um die weiße Pracht für Los Santos? Wann schneit es endlich? Denn bislang sind die Straßen noch gut befahrbar und alles anderes als glatt und rutschig.

Wann gibt es in GTA Online 2022 wieder Schnee?

2019 begannen die Schneefälle in Los Santos bereits am 20. Dezember. Ein Jahr später mussten sich Spieler*innen zwei Tage langer in Geduld üben, hier schneite es erst am 22. Dezember 2020. Letztes Jahr entschied sich das Wetter sogar erst einen Tag vor Heiligabend für heftige Schneefälle.

Doch wann schneit es dieses Jahr? Schließlich ist heute bereits der 22. Dezember 2022, von Schnee ist aber aktuell noch nichts zu sehen.

Wann schneit es wieder in GTA Online? Wann der Schnee in diesem Jahr auftauchen und wieder schmelzen wird, kann zwar nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, doch ihr könnt euch grob an den aufgezählten Daten der letzten Jahre orientieren.

Der Einzug des weißen Winterwetters schwankt zwar jedes Jahr um einige Tage, länge dürfte es aber nicht mehr dauern, ehe wir wieder ein weißes Los Santos samt Umgebung erkunden können. Ein Blick auf die Schneetermine der letzten Jahre zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für Schneefall ab dem 20. Dezember beginnt.

In der Regel kündigt Rockstar im eigenen Newswire kurz vorher die kommenden Schneefälle an.

Zeitplan Winterwetter in „GTA Online“ 2019/2020:

Schneefall: 20. bis 25. Dezember 2019

20. bis 25. Dezember 2019 Tauwetter: 25. bis 31. Dezember 2019

25. bis 31. Dezember 2019 Schneefall: 31. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020

31. Dezember 2019 bis 6. Januar 2020 Schneefall : 22. Dezember 2020

: 22. Dezember 2020 Schneefall: 23. Dezember 2021

In jedem Fall solltet ihr die Winter-/Weihnachtszeit in „GTA Online“ nutzen, da die weiße Pracht, vor allem bei Nacht, eine ganz besondere Atmosphäre hervorruft und für viele Spieler in Deutschland wohl die einzige Möglichkeit bietet, eine Schneeballschlacht zu erleben – wenn auch nur virtuell.

Hinweis: Meist schmilzt der virtuelle Schnee nach der Weihnachtszeit wieder, während er um Silvester noch einmal für wenige Tage zurückkehrt.

Wann kehrt die weiße Pracht zurück? © PlayCentral

GTA Online: Es wird bald wieder weihnachtlich in Los Santos

Aber auch wenn es bis jetzt kein genaues Datum für die Schneefälle gibt, können Spielende davon ausgehen, dass sie passend zu den Feiertagen mit virtuellem Schnee beglückt werden, der sich wie ein Schleier über die gesamte Spielwelt legt.

Wer sich über die Festtage in „GTA Online“ einloggt, wird wohl auch 2022 wieder mit zahlreichen Geschenken und entsprechender Deko belohnt. Gefreut werden darf sich entsprechend mit großer Wahrscheinlichkeit über geschmückte Weihnachtsbäume, die überall in Los Santos verteilt stehen, inklusive der CEO-Büros und Appartements.

Da darf natürlich auch die passende Kleidung nicht fehlen, die passend zu den Feiertagen gestaltet ist. Wir erwarten deshalb zum Beispiel wieder die coolen Bodysuits aus den letzten Jahren, die durch verschiedene Lichterketten in unterschiedlichen Farben durchaus Kunst darstellen könnten und euch vor allem bei Nacht zum Highlight in Los Santos machen werden, das Feuerwerkabschussgerät (Firework Launcher) mit insgesamt 20 Feuerwerkraketen und noch die eine oder andere Überraschung.

Wir halten euch auf PlayCentral.de natürlich auch die kommenden Tage über alle neuen Inhalte für „GTA Online“ auf dem Laufenden.

2021 verschenkte Rockstar Games in „GTA Online“ an alle aktiven Spieler*innen die folgenden Gegenstände:

Clownfischmaske

Festliches rotes T-Shirt

Feuerwerkabschussgerät

Volle Snacks

Volle Panzerung

25 x Haftbomben

25 x Granaten

5 x Annäherungsminen

Zusätzlich konntet ihr euch den neuen SUV Gallivanter Baller ST bis zum 29. Dezember 2021 völlig kostenlos bei Legendary Motorsport abholen.