GTA Online The Contract: Alle Fahrzeuge des Winter-Updates in der Übersicht

Rockstar Games hat am 15. Dezember 2021 ein neues Update zu GTA Online veröffentlicht, das auf den Namen The Contract (Winter-Update 2021) hört und bei dem es sich um eine größere Story-Mission handelt. Das große Update dreht sich um den „GTA 5“-Protagonisten Franklin, der mittlerweile eine eigene Agentur leitet. Spieler*innen erhalten außerdem neue Fahrzeuge, die wir euch in diesem Artikel im Detail auflisten.

The Contract: Neue Fahrzeuge für GTA Online

Im Laufe des Winters werden neue Fahrzeuge für „GTA Online“ freigeschaltet, 7 dieser Vehikel sind direkt zur Veröffentlichung am 15. Dezember veröffentlicht worden.

Preise: Wie teuer sind die neuen Fahrzeuge? (Winter-Update)

Sämtliche neuen Fahrzeuge, die im Rahmen von The Contract für den Multiplayer-Modus von „GTA 5“ freigeschaltet werden, können im Spiel gegen GTA$ erworben werden. Wir haben die Preise und den Händler, bei dem ihr die Autos kaufen könnt, unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Hinweis: Möchtet ihr die neuen Fahrzeuge zum günstigeren Einkaufspreis erwerben, müsst ihr erst einmal eine unterschiedliche hohe Anzahl an Security-Aufträgen als Anführer bzw. andere Aufgaben abschließen.

Neue Fahrzeuge für GTA Online (The Contract)

Wir listen euch im Folgenden alle neuen Fahrzeuge auf, die im Rahmen von Los Santos Tuners in das Spiel finden werden. Wir werden diesen Artikel regelmäßig durch neue Fahrzeuge erweitern, um euch so einen guten Überblick zu verschaffen.

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Bravado Buffalo STX

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: 1.612.500$ bis 2.150.000$

1.612.500$ bis 2.150.000$ Einkaufspreis freischalten: Kaufe ein Agenturbüro von Celebritiy Solutions auf www.dynasty8executiverealty.com

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Pfister Astron

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 1.580.000$

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Lampadati Cinquemila

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 1.740.000$

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Pegassi Ignus

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 2.765.000$

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Enus Jubilee

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 1.237.500$ bis 1.650.000$

1.237.500$ bis 1.650.000$ Einkaufspreis freischalten: Schließe 20 Security-Aufträge als Anführer ab

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Enus Deity

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 1.383.750$ bis 1.845.000$

1.383.750$ bis 1.845.000$ Einkaufspreis freischalten: Schließe 10 Security-Aufträge als Anführer ab

© Rockstar Games

GTA Online The Contract-Fahrzeuge – Dewbauchee Champion

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 2.246.250$ bis 2.995.000$

2.246.250$ bis 2.995.000$ Einkaufspreis freischalten: Schließe 20 Security-Aufträge als Anführer ab

© Rockstar Games