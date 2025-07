Scarlett Johansson bricht Kassenrekord mit Jurassic World Rebirth

Scarlett Johansson hat gerade einen neuen Meilenstein in Hollywood erreicht, dank des Erfolgs von Jurassic World Rebirth. Die Schauspielerin, die einst als Black Widow im Marvel Cinematic Universe (MCU) bekannt wurde, hat mit dem Dinosaurier-Franchise einen weiteren Kassenschlager erzielt. Der neueste Jurassic World Film, Jurassic World Rebirth, startete mit beeindruckenden 318,3 Millionen Euro weltweit an den Kinokassen. Diese Leistung führte dazu, dass Johansson laut den auf The Numbers gesammelten Daten die Liste der Top 100 Stars in Hauptrollen an den weltweiten Kinokassen anführt.

Ein neuer Rekord für Scarlett Johansson

Warum ist dieser Rekord so bedeutend? Johansson ist nun die Schauspielerin mit den höchsten Einnahmen aller Zeiten an den weltweiten Kinokassen. Dies ist hauptsächlich auf ihre Rolle im Marvel Cinematic Universe zurückzuführen. Zu den Filmen, die ihr zu diesem Titel verhalfen, gehören neben Jurassic World Rebirth auch Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, 2016s Live-Action-Film Das Dschungelbuch, Captain America: The Winter Soldier, der Animationsfilm Sing, Iron Man 2 und der Thriller Lucy.

Johansson ist jetzt Teil von zwei der größten Franchises der letzten Jahre. Während das Marvel Cinematic Universe in letzter Zeit einige Rückschläge an den Kinokassen erlitten hat, befand es sich auf seinem Höhepunkt während der Dekade, in der die Schauspielerin Natasha Romanoff spielte. Insgesamt hat das Marvel Cinematic Universe über 31,4 Milliarden Euro weltweit eingespielt.

Jurassic World Rebirth: Ein Erfolgsgarant?

Wie hat sich Jurassic World Rebirth an den Kinokassen geschlagen? Das Jurassic World Franchise hat sich weiterhin gut für Universal Pictures bewährt, wobei die letzten drei Teile jeweils über eine Milliarde Euro weltweit einspielten, auch wenn die Kritiken gemischt waren. Universal Pictures hat noch keine Fortsetzung zu Jurassic World Rebirth offiziell angekündigt, und Regisseur Gareth Edwards hat bisher keine Fortsetzung eines seiner Filme gedreht. Angesichts der Tatsache, dass Jurassic World Rebirth die Erwartungen an den Kinokassen übertroffen hat, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass eine Fortsetzung oder ein neuer Teil angekündigt wird.

Sollte dies geschehen, könnte dies Johnassons Rekord weiter ausbauen. Ihr nächstes Projekt ist Featherwood, in dem sie Carol Blevins spielt, sowie The Gauntlet und Paper Tiger. Trotz Berichten, dass Marvel Studios plant, Chris Evans‘ Captain America für Avengers: Doomsday zurückzubringen, der Robert Downey Jr. als Victor von Doom zeigen wird, scheint Johansson entschlossen, nicht so bald als Black Widow zurückzukehren, da ihr Charakter gestorben ist. Sie ist jedoch offen dafür, einen Marvel Studios Film zu inszenieren, sollte sich die Gelegenheit bieten. Angeblich arbeitet sie auch als Produzentin an einem Marvel Studios Projekt, wobei Gerüchte besagen, dass sie hinter einem Blonde Phantom Projekt stehen könnte, obwohl dies nie bestätigt wurde.

Streaming und zukünftige Projekte

Wo kannst du die Filme sehen? Jurassic World Rebirth läuft derzeit in den Kinos. Wenn du die Franchise vor einem Kinobesuch noch einmal anschauen möchtest, sind sowohl die originale Jurassic Park Trilogie als auch die Jurassic World Trilogie jetzt auf Peacock verfügbar. Wer Johansson als Black Widow wiedersehen möchte, kann diese Filme jetzt exklusiv auf Disney+ streamen.

