Saturn: Super Sunday: Nur heute Sonntagsangebote sichern!

Der Super Sunday auf Saturn hat so einige Schnäppchen-Highlights zu bieten. Allerdings sind die Angebote auf den heutigen Sonntag begrenzt. Seid also schnell!

Saturn bietet am heutigen Tag ebenso wie MediaMarkt eine Spezial-Aktion zum Sonntag. Beim Super-Sunday könnt ihr im Online-Shop von Saturn ein PlayStation VR-Set von Sony* abstauben, aber auch einen Samsung-Fernseher* für knapp die Hälfte erstehen.

Hier geht’s zum Super Sunday!*

Darüber hinaus sind trotzdem die allwöchentlichen Weekend Deals am Start, die euch Rabatte auf Notebooks, PC-Zubehör, Audio-Geräte und Smartphones ermöglichen:

Hier geht’s zu den Weekend Deals!*

All diese Angebote fallen übrigens noch mit den Jahrhundertpreisen der Goldenen 2020er-Aktion zusammen, die am heutigen Tag bis zum 23. Februar in die Verlängerung geht. Der beste Zeitpunkt zum Sparen ist also jetzt!

Hier geht’s zu den Jahrhundertpreisen! *

Weitershoppen auf PlayCentral.de:

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.