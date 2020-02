MediaMarkt - Nur heute: PS-VR Mega-Pack für 199 Euro!

Der Sensations-Sonntag bei MediaMarkt läuft nur am heutigen Tag und bringt euch Sensationspreise auf absolute Top-Produkte. Mit dabei ist ein Superschnäppchen für Fans von Virtual Reality!

MediaMarkt hat beim heutigen Sensations-Sonntag bis 22:00 Uhr so einige sensationelle Schnäppchen zu bieten – der Name ist also Programm! Sowohl Freunde des Virtual Reality, PC-Gamer als auch Smart Home-Liebhaber können mit den kurzfristig geltenden Angeboten glücklich werden – seid also schnell!

Hier geht’s zum Sensations-Sonntag!*

Unter anderem profitiert ihr von dem unglaublichen VR -Mega-Pack-Angebot, bei dem ihr nicht nur das PlayStation-VR Headset und eine PlayStation-Camera erhaltet, sondern ebenso fünf weitere Spiele! Darunter sind auch „The Elder Scrolls V: Skyrim VR“ und „Resident Evil 7 biohazard“:

Zum PlayStation VR-Set für 199 Euro!*

Ebenso mit dabei ist ein Philips Hue-Starterset, bei dem ihr über 50 Prozent sparen könnt und neben der Hue Bridge drei weitere Hue-Lampen erhaltet:

Zum Hue-Starterset für 89,99 Euro!*

Oder aber ihr sichert euch Red Dead Redemption 2 beim Kauf eines leistungsfähigen HP-Notebooks:

Zum HP-Notebook für 749 Euro!*

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.