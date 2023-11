Angebote bei Otto: PS5 schon jetzt günstiger dank Black Friday

Das große Sparfest hat begonnen: Otto.de startet die Feierlichkeiten eine Woche vor dem heiß ersehnten Black Friday und das mit exklusiven Mega-Deals!

Es ist wieder so weit. Die große Zeit des Sparens hat begonnen. Seit dem 14. November könnt ihr auf Otto.de viele unschlagbare Angebote mit den besten Preisen finden. Es gibt so einige Deals, die sich lohnen und wir verraten euch hier auf PlayCentral.de, wo ihr richtig sparen könnt.

Sparen schon vor dem Black Friday?

Warum gibt es schon jetzt günstige Angebote? Die großen Onlinehändler sind sich über den Ansturm am großen Black Friday bewusst, der in diesem Jahr auf den 24. November 2023 fällt. Auf diesen Tag fällt nämlich der eigentliche Black Friday, der ja eigentlich nur an einem Tag im Jahr ist.

Aber es gibt eine kleine Überraschung: Die Angebote zum Black Friday gibt es schon jetzt! Sie sind online und warten auf euch. Und warum das Ganze?

Viele Unternehmen möchten den potenziellen Käufer*innen etwas mehr Zeit zum Shoppen einräumen – ein Tag ist da einfach nicht genug, was viele Gründe haben kann. Deshalb starten Händler wie Otto schon etwas früher mit dem großen Black Friday-Verkauf und wir können uns als Kunden mehr Gedanken machen.

© SIE

Diese Angebote lohnen sich: PS5 im Bundle

Deshalb schadet es nicht, sich schon jetzt über die vielen Preisnachlässe zu informieren und zu schauen, was für einen in Frage kommt. Und das haben wir für euch getan. Wo solltet ihr also unbedingt einen Blick riskieren?

Sony überrascht mit einem lohnenswerten Bundle zum Black Friday. Die PlayStation 5 (mit Laufwerk) gibt es ab sofort für kurze Zeit günstiger. Das betrifft die PS5 im Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3. Der Deal kostet aktuell nur 499,99 Euro!

Hier könnt ihr ruhigen Gewissens zuschlagen, das ist sozusagen der große Sparpreis der PS5 in diesem Jahr.

Und wenn ihr euch eine neue PS5 kauft, könnte sich obendrein das passende Zubehör lohnen, das jetzt ebenfalls im Preis reduziert wurde. Beim Inzone H3 Gaming-Headset von Sony spart ihr gerade fast die Hälfte:

Ähnliches gilt für die PlayStation 5-Ladestation, die immerhin um 14 Prozent günstiger zu haben ist. Sie hat Platz für zwei DualSense-Controller, die ihr dann einfach nur in die Ladestation stellen könnt, wo sie stets zum Laden am Strom angeschlossen sind.

Bei welchen Angeboten werdet ihr in diesem Jahr zugreifen? Verratet es uns doch in den Kommentaren und diskutiert mit uns über die Black Friday-Deals. Wir sind gespannt!