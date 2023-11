Im November 2023 ist es wieder so weit. Der Black Friday steht vor der Tür. Doch es lohnt sich, bereits im Vorfeld zu schauen, was es so für Angebote gibt.

Denn ihr habt es wahrscheinlich schon erraten? Die großen Onlinehändler lassen es sich nicht nehmen und rabattieren schon vor dem eigentlichen Black Friday. Das führt hier und da zu spannenden Angeboten, aber nur wenn man genau hinsieht.

Frisch gestartet sind jetzt die Bunten Black Deals bei MediaMarkt. Lohnt es sich, hier einen Blick zu riskieren? Wir haben mal für euch geschaut.

PS5 im Angebot, jetzt zuschlagen!

Allem voran gibt es hier ein PlayStation-Angebot, das ins Auge springt. Die PS5 samt zusätzlichen DualSense-Controller ist hier für rund 100 Euro günstiger zu haben.

Im Normalfall kostet dieses Bundle 619,99 Euro und jetzt ist es für 529 Euro im Angebot. Die reguläre PS5 kostet mittlerweile nämlich 549 Euro (und das ohne Zusatz-Controller). Ein ganz schöner Batzen.

Wenn ihr euch für dieses Angebot entscheidet, könnt ihr also gleich zu zweit auf der PS5 spielen. Koop-Gameplay mit der Familie oder Freunden ist hier gesichert! Und was gibt es noch so alles?

Passend zur PS5 könnt ihr euch die nachfolgenden TV-Geräte anschauen:

MediaMarkt: Bunte Black Deals vor dem Black Friday

Technikfans kommen auf ihre Kosten. Da wären zum Beispiel die Angebote von Philips Hue. Wenn ihr Fans von LED-Beleuchtung in allen Formen und Farben seid, könnte Philips Hue etwas für euch sein.

Es gibt gerade mehrere Megapakete im Angebot, die ihr euch ansehen solltet! Sie kosten teils 58% weniger.

Und was in keinem guten Angebotsblatt fehlen darf, sind reduzierte Kaffeemaschinen wie Kaffeevollautomaten. Hier gibt es es die Magnificia S von Delonghi für schlappe 259 Euro. Sie kostet regulär 615 Euro.

Und wenn wir schon bei den Haushaltsgeräten sind, lohnt sich definitiv noch ein Blick auf die folgenden Produkte.

Kauft ihr etwas bei den Bunten Black Deals oder wartet ihr bis zum Black Friday mit euren Einkäufen? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!