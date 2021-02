Saturn schenkt euch die MwSt: Diese TVs sind jetzt besonders günstig!

Nur noch bis zum morgigen Dienstag, den 9. Februar um 9:59 Uhr schenkt euch Saturn im Rahmen der Super Bowl Aktion 2021 die Mehrwertsteuer. Ihr erhaltet also einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Das heißt im Klartext: Ihr erhaltet einen Rabatt in Höhe von 15,966%, der euch im Warenkorb vom eigentlichen Kaufpreis abgezogen wird. Vor allem bei hochpreisigen Produkten wie Konsolen oder Fernsehern lohnt sich der Rabatt. Liebäugelt ihr also bereits seit längerer Zeit mit einem neuen TV, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen!

Wir haben euch im Folgenden verschiedene TV-Modelle aufgelistet, auf die ihr den Rabatt erhaltet. Bedenkt, dass die 15,966 Prozent erst im Warenkorb von dem Kaufpreis abgezogen werden.

LG OLED CX9

Der LG OLED CX9 gehört zu den besten OLED TVs 2020 und auch 2021 dürfte sich an dieser Position erst einmal nicht viel ändern. Die Vorteile liegen OLED-bedingt auf der Hand: Käufer erhalten perfektes Schwarz, einen theoretisch unendlichen Kontrast und einen sehr breiten Betrachtungswinkel. Gamer dürften sich über den sehr niedrigen Input Lag mit gerade einmal 13 Millisekunden freuen. Mit VRR fällt dieser sogar noch geringer aus.

© LG

Samsung QLED Q90T

Eine sehr gute Alternative zu dem LG OLED CX9 ist der QLED Q90T von Samsung. Dank VA-Panel mit dem riesigen Kontrast und dem Full Array Local Dimming wird ein hervorragendes Bild geschaffen. Dabei ist es egal, ob ihr in dunklen oder sehr hellen Räumen schaut – die Bildqualität ist beeindruckend. Welche Inhalte ihr auf dem TV schaut, ist dabei nahezu egal: Filme und Serien sehen auf dem Fernseher fantastisch aus. Aber auch Gamer können dank niedriger Response Time und geringem Input Lag ebenfalls bedenkenlos zugreifen.

© Samsung

Sony XH90 Bravia

Als eine etwas günstigere Alternative zum Q90T können wir Sonys 4K LED LCD Flaggschiff XH90 Bravia nennen, der über ein VA-Panel verfügt und zusätzlich mit einer HDMI-2.1-Schnittstelle ausgestattet ist. Dank Full Array Local Dimming wird das Display in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die entsprechende Szene angepasst wird.

©Sony Corporation

Sony XH95 Bravia

Der XH95 von Sony verfügt zwar über keinen HDMI-2.1-Anschluss, dennoch handelt es sich dabei um einen wirklich guten 4K-LED-TV, den wir trotz dieses Kritikpunkts auch Gamern empfehlen können.

© PlayCentral.de

LG NANO86

Noch etwas günstiger als der XH90 Bravia ist der LG NANO86, der zu LGs Premium-LCD-Serie namens NanoCell Series gehört. Dennoch verfügt der Fernseher über eine HDMI-2.1-Schnittstelle. Der Bildschirm ist LCD und bietet durch IPS-Technologie eine gute Helligkeit und einen weiten Betrachtungswinkel. Dafür ist die Darstellung von Schwarz allerdings schwächer, während der Kontrast höher und das Local Dimming besser sein ausfallen dürften. Dennoch handelt es sich beim LG NANO86 wohl mit um den günstigsten Fernseher, der über eine vollwertige HDMI-2.1-Schnittstelle, ein 120Hz-Panel und Dolby Vision verfügt.

© LG Electronics

LG OLED ZX

Wer sich für diesen TV für die PS5 entscheidet, freut sich über OLED-Display, 8K-Auflösung und riesiger Bildschirmdiagonale. Außerdem verfügt der LG OLED ZX über vier vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse, ein integriertes 4.2 Soundsystem, AI Smart TV und einen leistungsstarken α9 8K AI-Prozessor der 3. Generation. Die Liste an Pro-Argumenten geht noch weiter, doch ihr habt wahrscheinlich schon erraten, dass dieses Monster deutlich stärker ist, als für die PS5 notwendig.

©LG Electronics