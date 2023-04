Sand Land: Neuer Trailer und Besetzung des Anime-Films veröffentlicht

Auf dem diesjährigen Jump Festa-Events wurde bereits angekündigt, dass Bandai Filmworks Inc. und Shueisha Inc. an einer Anime-Verfilumg von Sand Land arbeiten. Dabei handelt es sich um eine Kurzgeschichte von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama, die nun in einem neuen Trailer zu sehen ist.

Sand Land im neuen Trailer

In dem neuen Trailer sehen wir direkte Ausschnitte aus dem Anime. Der Trailer spricht von einem mächtigen, bösen Dämon, der in diesem Sommer erwacht. Im Anschluss ist Beelzebub zu sehen, der stolz davon berichtet, dass er lange wachbleibt und sich die Zähne nicht putzt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Außerdem wurde bekannt gegeben, welche Synchronsprecher*innen im Film ihre Stimme leihen werden. Folgender Cast wird zu hören sein:

Beelzebub : Mutsumi Tamura

: Mutsumi Tamura Sheriff Rao : Kazuhiro Yamaji

: Kazuhiro Yamaji Thief : Cho

: Cho General Are : Satoshi Tsuruoka

: Satoshi Tsuruoka General Zau: Nobuo Tobita

Als Regisseur dient Toshihisa Yokoshima („Tales of Crestoria: The Wake of Sin”) und wird dabei von Hiroshi Koujina („Grenadier”) unterstützt. Für den Sound ist Yoshikazu Iwanami verantwortlich, für die Musik zeichnet sich Yugo Kanno („JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders“) aus. Das Drehbuch wird von Hayashi Mori („Drifting Home“) geschrieben.

Wann gibt es den Film zu sehen? Der Film wird am 18. August 2023 in den japanischen Kinos zu sehen sein. Wann der Film bei uns erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

Worum geht es? In einer fernen Zukunft hat der Krieg die gesamte Erde zerstört und nur unfruchtbares Ödland zurückgelassen. Die Wasserversorgung wird von einem gierigen König kontrolliert.

Auf der Suche nach einem lange verschollenen See bittet Sheriff Rao den König der Dämonen um Hilfe, doch bekommt nur von seinem Sohn Beelzebub Unterstützung. Zusammen mit Thief macht sich das ungleiche Trio auf die Suche und bekommt es mit der Armee des Königs zu tun.