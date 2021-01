Samsung Galaxy Buds Pro gewinnen: Macht mit bei unserer Verlosung!

Samsung hat vor einigen Tagen die 4. Generation ihrer kabellosen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt: Die Samsung Galaxy Buds Pro. Die Buds sollen einiges besser machen als ihre Vorgänger und mithilfe der 2-Wege-Lautsprecher eine hochwertige Klangqualität bieten und mit bis zu acht Stunden Akkulaufzeit glänzen.

Auch für einen hohen Tragekomfort und eine klare Sprachqualität dank dreier Mikrofone soll bei den Galaxy Buds Pro gesorgt sein. Die Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung können sogar automatisch von einem Konversations- in einen Umgebungsmodus wechseln, sobald die eigene Stimme erkannt wird. So könnt ihr mit eingesteckten Kopfhörern einfach weiterreden und eurem Gegenüber in Echtzeit via In-ears lauschen.

Diese schnieken, schwarzen In-ear-Kopfhörer könnt ihr bei und gewinnen. © Samsung

Gewinnt die Samsung Galaxy Buds Pro samt Ladestation!

Und ihr könnt die neue Samsung Bud-Generation jetzt bei uns abstauben.

Wie nehme ich an der Verlosung teil? Verrate uns, welches Lied du dir über deine neuen Kopfhörer zuerst anhören würdest und zack: Schon bist im Lostopf. Wer seine Chancen erhöhen möchte, kann einfach auf unserem Instagramkanal vorbeischauen und dort ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 7. Februar 2021 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.

Mit dieser Ladeschale könnt ihr eure Galaxy Buds Pro kabellos und stilschön aufladen.

© Samsung

Solltet ihr das Glück nicht entscheiden lassen und den gratis Wireless Charger trotzdem abstauben wollen, könnt ihr die jetzige Preorder nutzen und ab jetzt bis zum Release der nagelneuen In-ear-Kopfhörer am 29. Januar 2021 vorbestellen: