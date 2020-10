Vor wenigen Jahren startete mit „Sailor Moon Crystal“ ein Remake des Anime-Klassikers, das mit zeitgemäßen Zeichnungen und Animationen aufwartete. Bei einigen Fans der Reihe rief dieser Schritt zwar gemischte Reaktionen hervor, doch die neue Serie ist erfolgreich genug, um bald mit „Sailor Moon Eternal“ den Sprung auf die Kinoleinwand zu wagen.

Die zwei Filme adaptieren den sogenannten „Dead Moon“-Arc, der nach den Ereignissen der bisher veröffentlichten „Sailor Moon Crystal“-Episoden ansetzt. Um die Vorfreude der Fans weiter anzuheizen, präsentieren sich Bunny und ihre Freundinnen, wie unter anderem Comic Book berichtet, nun sowohl in einem neuen Trailer als auch auf einem frischen Poster.

„Sailor Moon Eternal“ startet im Januar 2021

Dead Moon ist der Name einer bösen Organisation, gegen die sich die Sailor-Kriegerinnen in den beiden Filmen behaupten müssen. Ihre Mitglieder erscheinen während einer totalen Sonnenfinsternis auf der Erde und sind auf der Suche nach Pegasus, um diesem einen besonderen Gegenstand zu entreißen.

„Sailor Moon Eternal“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der Anime-Studios Toei Animation („Sailor Moon“) und DEEN („Ranma ½“). Die Regie übernimmt in beiden Filmen Chiaki Kon. Darüber hinaus begleitet ebenfalls „Sailor Moon“-Schöpferin Naoko Takeuchi das Projekt als Supervisor.

Nachdem der erste „Sailor Moon Eternal“-Film ursprünglich bereits im September dieses Jahres anlaufen sollte, startet dieser nun am 8. Januar 2021 in den japanischen Kinos. Teil zwei folgt am 11. Februar 2021. Über einen deutschen Kinostart ist gegenwärtig noch nichts offiziell bekannt.