Rockstar Games veröffentlicht Alchemist-Tool für GTA V Enhanced Modding

Rockstar Games hat die Modding-Community mit einer spannenden neuen Veröffentlichung überrascht. Das Team von Cfx.re, das die Modding-Plattform FiveM entwickelt, hat ein neues Werkzeug zur Konvertierung von Assets für GTA V und FiveM vorgestellt. Dieses Tool, das als neuer offizieller Modding-Dienst im März dieses Jahres angekündigt wurde, ist nun endlich verfügbar. Es ermöglicht Entwicklern, Assets, die für die alte GTA V Legacy-Version erstellt wurden, in das GTA V Enhanced-Format zu konvertieren.

Was kann Alchemist?

Wie funktioniert das neue Tool Alchemist? Laut einem Blogbeitrag von Cfx.re bietet Alchemist den FiveM-Entwicklern die Möglichkeit, ihre GTA V Legacy-Assets mit FiveM für das GTA V Enhanced zu kompatibilisieren. Das wesentliche Merkmal dieser Anwendung ist die Asset-Konvertierung, die ausgewählte Ordner und Inhalte automatisch und mühelos umwandelt.

Nach der Konvertierung werden alle GTA V Legacy-Assets in das GTA V Enhanced-Format im ausgewählten Zielverzeichnis konvertiert. Begleitdateien wie Skripte, Schnittstellen und Konfigurationsdateien werden ohne Änderungen kopiert. Zudem enthält das Tool eine Verfeinerungsfunktion, die Künstlern erlaubt, Legacy-Assets für ein korrektes Format und Kompatibilität zu aktualisieren und zu korrigieren. Die Asset-Konvertierung korrigiert automatisch deine Legacy-Assets während der Konvertierung in das Enhanced-Format.

Verfügbarkeit und Ausblick

Wo kann ich Alchemist herunterladen? Alchemist steht ab sofort kostenlos auf dem Cfx-Portal zum Download bereit. Weitere Informationen findest du auf der Dokumentations-Website von Cfx.re. Der Blogbeitrag endet mit einem kleinen Hinweis: „Bleib in den kommenden Monaten dran, während wir mehr über FiveM für GTA V Enhanced teilen.“

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für aktuelle Nachrichten und Updates zu GTA Online und FiveM lohnt es sich, regelmäßig die entsprechenden Plattformen zu besuchen und eventuell einen Newsletter zu abonnieren, um wöchentlich über alle Neuigkeiten rund um Rockstar Games informiert zu werden.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet uns in der Zukunft? Die Einführung von Alchemist ist nur der erste Schritt in einer Reihe von Updates, die für die Unterstützung von GTA V Enhanced in FiveM geplant sind. Die Modding-Community kann gespannt sein auf weitere Entwicklungen, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben werden.

Wie siehst du die Zukunft von FiveM und GTA V Enhanced? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten und diskutiere mit anderen über die aufregenden Möglichkeiten, die diese neuen Tools bieten.