GTA 6 oder anderes Spiel: Rockstar Games-Mitarbeiter leakt unangekündigtes Projekt

Die Gerüchteküche um GTA 6 kocht weiterhin, auch wenn der neue Grand Theft Auto-Ableger noch immer nicht offiziell angekündigt wurde. Nun sorgt ein Rockstar Games-Mitarbeiter für weitere Spekulationen.

Unangekündigtes Rockstar Games-Projekt: GTA 6 oder doch was anderes?

Ein Rockstar-Mitarbeiter hat die Arbeiten an einem bisher unangekündigtem Spiel geleakt. Auf der ArtStation-Seite des Senior Character Artist bei Rockstar Games, Emil Mujanovic, war bis vor Kurzem die Rede von einem „unnanounced project“, an dem er seit Februar 2020 arbeite. Mittlerweile ist diese Angabe wieder verschwunden.

Es ist unklar, was dieses unangekündigte Projekt ist. Am wahrscheinlichsten wäre „GTA 6“, das sich mit großer Sicherheit in Entwicklung befinden dürfte. Allerdings könnte auch ein anderer Titel gemeint sein, etwa Bully 2 oder ein Nachfolger zu L.A. Noire.

Es bleibt weiterhin abzuwarten, bis Rockstar offiziell bekannt gibt, was ihr nächster großer Titel nach Red Dead Redemption 2 werden wird.

