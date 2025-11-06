Rockstar Games in der Kritik – Entlassungen wegen geleakter GTA 6 Infos

Rockstar Games steht aktuell im Mittelpunkt einer Kontroverse, nachdem das Unternehmen Aussagen zu den Entlassungen von Mitarbeitern gemacht hat, die angeblich Details zu GTA 6 geleakt haben sollen. Die offizielle Stellungnahme von Rockstar wurde kurz vor einem Protesttermin vor dem Londoner Büro von Take-Two, der Muttergesellschaft von Rockstar, veröffentlicht.

Reaktionen auf die Entlassungen

Was hat Rockstar Games offiziell gesagt? Laut einer Mitteilung von Rockstar Games, die Bloomberg-Journalist Jason Schreier erhalten hat, wurden 30 bis 40 Mitarbeiter entlassen. Ihnen wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen in einem öffentlichen Forum verbreitet zu haben, was gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt. Rockstar betonte, die Entlassungen stünden in keinem Zusammenhang mit den Rechten der Mitarbeiter, einer Gewerkschaft beizutreten oder gewerkschaftliche Aktivitäten auszuüben.

Im Gegensatz dazu behauptet die Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), dass die betroffenen Mitarbeiter lediglich an einem privaten Gewerkschafts-Discord-Chat teilgenommen haben. Die einzigen anderen Mitglieder dieser Gruppe seien Arbeitsorganisatoren gewesen. Diese widersprüchlichen Aussagen haben zu massiver Kritik in den sozialen Medien geführt, wobei viele Fans die Entscheidungen von Rockstar Games und Take-Two hinterfragen.

Proteste und Gewerkschaftsunterstützung

Wie reagiert die Öffentlichkeit auf die Entlassungen? Am Morgen des 6. November 2025 fand ein Protest vor dem Londoner Büro von Take-Two statt, organisiert von der IWGB. Dabei versammelten sich Dutzende Menschen, um ihre Solidarität mit den entlassenen Mitarbeitern zu bekunden. Es wurden Reden gehalten, in denen Statements der betroffenen Mitarbeiter verlesen wurden. Weitere Proteste sind für später am Tag vor dem Büro von Rockstar North geplant.

Die Gewerkschaften SAG-AFTRA und die United Talent Agency Workers (UTAW) haben ebenfalls ihre Unterstützung für die entlassenen Mitarbeiter bekundet. Ziel der Gewerkschaften ist es, die Wiedereinstellung der betroffenen Personen zu erreichen.

Weitere Entwicklungen bei Rockstar Games

Was gibt es Neues bei Rockstar Games abseits der Kontroverse? Abseits der aktuellen Ereignisse sponsert Rockstar Games erneut ein jährliches Triathlon-Event in Edinburgh. Diese Veranstaltung steht im Kontrast zu den gegenwärtigen Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

