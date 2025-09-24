Rockstar enthüllt ROME – die neue Plattform für GTA-RP und Mods

Rockstar Games steht kurz davor, eine neue Creator-Plattform zu enthüllen, die FiveM ersetzen wird und eine neue Ära des GTA-RP und nutzergenerierter Inhalte einleiten soll. Diese Plattform, bekannt als Rockstar Online Modding Engine (ROME), ist seit Jahren in der Entwicklung. Wenn man den Berichten von vertrauenswürdigen Community-Mitgliedern glaubt, könnte sie noch vor dem Erscheinen von GTA 6 verfügbar sein.

Rockstar hat nicht nur die gesamte FiveM-Plattform einschließlich des dahinterstehenden Teams übernommen, sondern auch Berichte aus dem letzten Jahr deuten darauf hin, dass sie ein brandneues Creator-Tool in GTA Online veröffentlichen wollen. Die Community-Mitglieder der GTA-Szene haben begonnen, Details über Rockstars neue Plattform zu teilen, die unter dem Codenamen Project Soundstage läuft.

Die Bedeutung der Soundstage APIs

Was sind die neuesten Entwicklungen bei den Rockstar APIs? Der bekannte Rockstar-Insider und Dataminer Tez2 hat in einer Discord-Nachricht eine Liste von Rockstar-APIs geteilt. Diese Endpunkte wurden am frühen Morgen des 24. September 2025 veröffentlicht. Alle APIs tragen den internen Projektnamen Soundstage. Hier ist die Liste, die Tez gefunden hat:

soundstage.scapi.rockstargames.com

soundstage.scui.rockstargames.com

soundstage.scauth.rockstargames.com

soundstage.rgl.rockstargames.com

soundstage-gamedownloads.rockstargames.com

soundstage.cloud.rockstargames.com

api-soundstage.creative.rockstargames.com

admin-soundstage.creative.rockstargames.com

console-soundstage.creative.rockstargames.com

Die Zusammenarbeit mit Nopixel

Wie wirkt sich die Zusammenarbeit zwischen Rockstar und Nopixel aus? Der beliebte GTA-Content-Creator TGG postete einen Tweet, in dem er erwähnte, dass Rockstar Games Project Soundstage, auch bekannt als ROME, bald ankündigen wird. Diese Ankündigung kommt nur einen Tag, nachdem Rockstar bekannt gegeben hat, dass sie mit dem beliebten GTA-RP-Server Nopixel am nächsten großen Update arbeiten.

Nopixel V wurde ebenfalls für den Start auf dem Rockstar Games Launcher und anderen PC-Plattformen bestätigt. Dies deutet darauf hin, dass Rockstar und Nopixel eng zusammenarbeiten, um die neue Plattform zu optimieren.

Ein Blick auf Project Soundstage/ROME

Was genau ist Project Soundstage/ROME? Für diejenigen, die noch nicht wissen, was Soundstage/ROME ist: Es handelt sich im Wesentlichen um Rockstars Version von FiveM. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass bestimmte GTA-RP-Server, darunter Nopixel, bevorzugt behandelt wurden, indem sie die Möglichkeit erhielten, von FiveM zu ROME zu wechseln.

Die Nachricht, dass Nopixel V mit Rockstar entwickelt wird, bestätigt scheinbar einen Teil dieser Geschichte. Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Fans Bedenken über die Zukunft von FiveM und GTA RP geäußert haben. Es könnte sein, dass ROME als Ersatz für FiveM vorgesehen ist, falls Rockstar und Cfx.re sich entscheiden, keine Sicherheitsupdates für FiveM mehr zu verfolgen.

Was hältst du von diesen Entwicklungen? Teile deine Meinung unten in den Kommentaren mit. Bleibe außerdem auf dem Laufenden über alle GTA RP- und GTA VI-News.