Resident Evil 8 Village: Was zeigt Capcom im neuen Showcase?

Der Release von Resident Evil 8 Village ist nur noch wenige Wochen entfernt. Bevor das Spiel in den Handel kommt, wollen die Verantwortlichen von Capcom den wartenden Spielern im Rahmen eines weiteren Showcase erneut einen Einblick ins Survival-Horrorspiel gewähren. Doch was dürfen wir von der Präsentation, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfindet, erwarten?

Resident Evil 8 Village: Neues Gameplay-Material im Showcase

Zunächst dürfte Capcom sicherlich, wenig überraschend, neue Gameplay-Szenen aus dem achten Hauptteil der kultigen Spielereihe präsentieren. Darin werden wir vermutlich mehr von Ethan Winters Überlebenskampf sehen, vielleicht diesmal sogar mehr in Bereichen außerhalb des Schlosses Dimitrescu, in dem bekanntlich blutdurstige Vampirdamen auf unseren Helden warten. Nachdem kürzlich die Karte der Spielwelt online aufgetaucht ist, könnten die Entwickler uns diesmal eventuell eine andere Location zeigen.

Lady Dimitrescu und ihre Töchter / © Capcom

Ebenfalls denkbar wäre, dass wir erstmals Videomaterial der mysteriösen Figur Mother Miranda sehen. Bisher wurde der Charakter lediglich in verschiedenen Gameplay-Ausschnitten und -Trailern erwähnt, doch gesehen haben wir sie in den bis dato veröffentlichten Videos nicht. Nachdem kürzlich ein Key Visual zu „Resident Evil Village“ auftauchte, das die Figur zeigte, gewährt uns Capcom nun vielleicht einen genaueren Blick auf sie.

Resident Evil Village: Die technischen Vorzüge der New-Gen-Konsolen

Ein bisschen gingen die Macher bekanntlich bereits in den letzten Wochen und Monaten darauf ein, was Besitzer der New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S technisch von dem kommenden Survival-Horrorspiel erwarten dürfen. Vor allem die Leistungsfähigkeit der PS5 solle laut Capcom voll ausgenutzt werden, auch durch verschiedene Grafik-Modi.

Das Schloss Dimitrescu / © Capcom

Genauere Informationen sind derzeit allerdings noch rar gesät und könnten entsprechend im Rahmen des Showcase folgen. Denkbar wäre, wie bei anderen Cross-Gen-Titeln, die Auswahl zwischen Grafik- und Performance-Modi. Ähnlich wenige Details gibt es bezüglich des 3D-Sounds, den das Horrorspiel unterstützen soll, und der laut den Entwicklern perfekt für Games dieser Art geeignet sei.

Resident Evil Village: Veröffentlichungstermin der Gameplay-Demo

Bereits kurz nach der Ankündigung der PlayStation 5-exklusiven Maiden-Demo bestätigten die Verantwortlichen von Capcom, es werde noch eine zweite Demo-Version zu „Resident Evil Village“ erscheinen. Während die Maiden-Demo, deren Inhalt nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat, ihren Fokus insbesondere auf die Atmosphäre legte und die Grafik der New-Gen-Version demonstrieren sollte, soll die zweite Anspielversion einen Teil des fertigen Spiels zeigen. Zudem wird diese Demo auf allen Systemen zur Verfügung stehen.

Ethan Winters zieht erneut in den Kampf / © Capcom

Da der Veröffentlichungszeitpunkt des Survival-Horrorspiels mittlerweile in greifbare Nähe rückt, wäre es ein guter Zeitpunkt, im kommenden Showcase näher auf die Inhalte der zweiten Demo einzugehen und darüber hinaus deren Veröffentlichungstermin zu nennen. Vielleicht überrascht uns Capcom sogar, wie bei der Maiden-Demo, erneut mit einem zeitnahen Release der Anspielversion.

Der kommende „Resident Evil Showcase“ startet in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2021 um 00:00 Uhr deutscher Zeit. „Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.