Resident Evil 8 Village: Erster Blick auf die Karte zeigt alle Locations und eine große Gefahr

Wie der Name schon vermuten lässt, werden wir in Resident Evil 8 Village einem Dorf einen Besuch abstatten. Jetzt wurde die Karte des Dorfes veröffentlicht, die uns zeigt, wohin es uns im Horror-Game verschlagen wird.

Die Karte von Resident Evil 8 Village: Diese Orte werdet ihr besuchen

In der Karte sind vier Locations sind mit Emblemen hervorgehoben und dürften in der Story besonders wichtig werden. Dazu zählt das Schloss Dimitrescu, das in der Maiden-Demo schon kurz erkundet werden konnte. Die weiteren Locations sind: eine Fabrik, Windmühlen und ein Reservoir, das anscheinend ein großes Monster in einem See beheimatet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dieser Gefahr im Spiel gegenübertreten werden.

© Capcom

Das Team hinter „Resident Evil 8“ scheint sich besonders von Resident Evil 4 inspirieren zu lassen. Nicht nur spielt der frühere Teil der Horror-Reihe ebenfalls in einem Dorf, auch das Seemonster Del Lago ruft Erinnerungen wach und etwas Ähnliches könnte uns im Reservoir in RE8 erwarten.

Außerdem bildete „Resident Evil 4“ in den verschiedenen Arealen regelmäßig neue Gegner und Gameplay-Elemente. Dies wollen die Entwickler in „Resident Evil 8“ in gewisser Weise weiterführen.

So spricht RE8-Director Morimasa Sato davon, dass es wichtig ist, in dem Dorf stets neue Überraschungen für den Spieler bereitzuhalten. Immerhin hat es der Spieler mit einem Horror-Game zu tun, da muss eine Dorf-Kulisse mehr hergeben als bloß aneinandergereihte Häuser.