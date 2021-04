Resident Evil 8: Diese Bösewichte erwarten euch neben Mutter Miranda

Je näher der Release von Resident Evil 8 rückt, desto mehr Details werden bekannt. Bereits vor einiger Zeit wurde die Vampirdame Lady Dimitrescu vorgestellt, der man sicher nicht schutzlos gegenüberstehen möchte.

Nun wurde bekannt, dass es neben ihr noch drei weitere Bösewichte gibt, die allesamt Mutter Miranda unterstehen und jeweils für ein Gebiet zuständig sind.

Resident Evil 8: Das sind die Schreckgestalten

Die Bösewichte sollen allesamt von klassischer Schauer- beziehungsweise Horrorliteratur inspiriert worden sein. Der erste von ihnen ist Heisenberg, der ebenfalls bereits zu sehen war. Nicht nur der riesige Eisenhammer schindet Eindruck, sondern auch der mutmaßliche Wolfsmensch und sein folterbegeisterter Charakter selbst.

Er ist für eine Fabrik im Nordosten der Karte verantwortlich, die im Gegensatz zum Rest der Welt nicht von Schnee bedeckt zu sein scheint.

Für eine Art Fischerdorf ist der von Mermännern inspirierte Salvatore Moreau zuständig. Durch eine dunkle Robe ist er nur schwierig zu erkennen, jedoch zeichnet sich darunter deutlich ein großer Buckel ab. Laut der Karte scheint es in seinem Gebiet auch ein Walmonster zu geben, das bereits kürzlich in einem Trailer angedeutet wurde.

Ein Klassiker in sämtlichen Gruselgeschichten sind unheimliche Puppen. Davon macht auch Capcom für „Resident Evil 8“ Gebrauch: Donna Beneviento lenkt eine Puppe namens Angie, die optisch an eine untote Braut erinnert. Zu welchem Grad selbst Leben in ihr steckt, ist bisher nicht bekannt.

Zusammen leben sie in einem Haus abseits des Dorfes, das einige ähnliche Horrorelemente wie Resident Evil 7 beherbergen soll.

Gelobt sei Mutter Miranda

Auch wenn alle vier Herrscher*innen an sich schon unheimlich sind, so spinnt wohl doch im Hintergrund jemand anderes die Fäden. Lady Dimitrescu, Heisenberg, Moreau und Beneviento kontrollieren zwar jeweils ihr eigenes Gebiet, dienen allerdings der mysteriösen Mutter Miranda.

Wer genau das ist und was sie mit dem Ganzen zu tun hat, könnt ihr dann bald selbst herausfinden: „Resident Evil 8“ erscheint am 7. Mai 2021. Am 2. Mai könnt ihr bereits die beiden Demos auf allen Konsolen ausprobieren.

Aber Vorsicht: Es scheinen bereits einige Kopien im Umlauf zu sein. Wenn ihr das Spiel möglichst unwissend beginnen möchtet, solltet ihr auf potenzielle Spoiler aufpassen.