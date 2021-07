Resident Evil 1-Remake in First-Person und moderner Grafik wäre ein Traum

Obgleich es bereits ein Remake von Resident Evil gibt, träumen die Fans von einem Remake des Remakes. Dass sich Capcom dazu entschließen wird, den allerersten Teil der Gruselreihe nochmal neu aufzulegen, ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Und doch kommen die Gedanken auf. Was wäre, wenn „Resident Evil“ ein Make-over wie Resident Evil 2 bekommen würde? Das wäre insbesondere hinsichtlich der aktuellen RE Engine ein spannender Gedanke.

Das Remake des Klassikers, das wieder den schlichten Namen „Resident Evil“ trägt, ist in seiner Grundform genauso sehr in die Jahre gekommen wie das PS1-Original. „Resident Evil“ für den Nintendo GameCube erschien immerhin am 22. März 2002. Zwischenzeitlich gab es zwar die HD-Remastered-Version des Spiels, die die ursprüngliche Version mittlerweile nahezu vollständig ersetzt hat, allerdings hat sich in diesen 20 Jahren an dem Spiel selbst nur wenig getan.

Das Remake von Resident Evil 3 hat gezeigt, wie Jill Valentine beispielsweise in ihrem S.T.A.R.S.-Outfit aus dem 1. Teil aussieht. Mit ihr in der neuen Over-the-shoulder-Perspektive in der RE Engine durchs Spencer-Anwesen zu schlendern, würde mit Sicherheit jeden „Resident Evil“-Fan abholen. Doch blieb das bislang nur Wunschdenken. Aber wie könnte „Resident Evil“ mit modernen Grafiken und einer packenden Atmosphäre aussehen?

Resident Evil: Fan-Remake in der Unreal Engine

Da uns Capcom so schnell wohl kein weiteres Remake zum 1. Teil spendiert, haben Fans nun angefangen, das Spiel für die Unreal Engine fit zu machen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Schaut mal hier ins Video:

Im Video von Residence of Evil sehen wir ein Fan-Remake, das sich beim Bastler MoonGlint in Produktion befindet. Allzu viel dürfen wir hier noch nicht erwarten, allerdings gibt es uns eine wunderbare Vorstellung davon, wie das Ganze am Ende aussehen könnte. Es ist eine Art Remake in der Unreal Engine, das in der First-Person-Ansicht daherkommt.

Die Bilder beweisen eindrucksvoll, dass es tatsächlich ein himmelweiter Unterschied wäre, wenn Capcom das Spiel jetzt noch einmal neu auflegen würde. Seit dem 2002er-Remake hat sich eben eine Menge getan und trotz HD-Version reicht das Spiel nicht an die zeitaktuelle Grafik heran. Das Fan-Remake in der Unreal Engine lässt vermuten, dass mit der RE Engine von Capcom eine ganz neue Form von Atmosphäre entstünde, was sich sicherlich gut auf das Setting mit dem Mansion übertragen ließe. Stellt euch das Remake von „Resident Evil 2“ einmal vor und ersetzt das Setting mit dem aus „Residen Evil“.

Es bleibt also ein Wunschgedanke, gar ein Traum, dass Capcom das Urgestein noch einmal anpackt. Potenzial wäre in jedem Fall gegeben. Ob es allerdings je so kommen wird, bleibt abzuwarten. Aber wie heißt es doch so schön, man wird ja wohl noch träumen dürfen?

