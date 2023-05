Redfall: Xbox-Chef übernimmt „die volle Verantwortung“ für missglückten Release

Eigentlich sollte Redfall der AAA-Hit des Jahres für Xbox werden. Doch der Start am 2. Mai gestaltete sich mehr als holprig und die Kritiken fallen bislang eher negativ aus. Nun bezieht Xbox-Chef Phil Spencer Stellung zum missglückten Launch.

Was läuft schief im Vampir-Shooter?

Was im Vorfeld so vielversprechend aussah, mündet derzeit in einem Fiasko – besonders wenn man die bisherige Qualität der Arkane Studios bedenkt, die mit Dishonored und Prey große Erfolge gefeiert haben.

Bemängelt wurden unter anderem die instabile Performance, ebenso wie Steuerung und die verbuggte KI, die sich weit unter dem heutigen Standard befinden. Laut aktuellem Stand liegt der Metascore bei nur 59 Punkten.

Nun wurde in den vergangenen Tagen oft diskutiert, wer für den misslungenen Launch verantwortlich sei. Publisher Bethesda arbeitete bereits mehrere Jahre an „Redfall“, bevor die Firma vor zwei Jahren von Microsoft übernommen wurde.

Redfall: Ein Spiel, „das großartig hätte sein sollen“

In einem Interview mit Kinda Funny betonte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, dass die Schuld nicht (nur) bei Arkane und Bethesda läge, sondern auch bei ihm selbst.

„Nichts ist schwieriger für mich, als die Xbox-Community zu enttäuschen. […] Ich bin enttäuscht von mir selbst. […] Ich übernehme die volle Verantwortung für die Veröffentlichung eines Spiels, das großartig hätte sein sollen.“

Es soll jedoch weiterhin hart an „Redfall“ gearbeitet werden. Neben einem 60-FPS-Update, sollen auch einige Patch Notes und Bugfixes folgen. Derzeit ist der Shooter nur mit 30 FPS spielbar, was umso ärgerlicher ist, da – so Spencer – im Vorfeld bereits 60 FPS kommuniziert wurden.

Laut Phil Spencer habe man daraus eine Lehre gezogen. So soll zukünftig noch mehr Wert auf die Qualitätskontrolle gelegt werden. Was jedoch auch bedeutet, dass die kreative Freiheit der Entwicklerteams ein Stück weit eingeschränkt werden könnte.

Letztlich wollen wir doch alle nur eins: Games, die uns begeistern und mitreißen und – im besten Fall – möglichst fehlerfrei spielbar sind. Wie „Redfall“ in unserem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr in diesem ausführlichen Bericht.

Was denkt ihr? Kann Microsoft das Ruder noch herumreißen? Habt ihr den Vampir-Shooter selbst schon angezockt?