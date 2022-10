Red Dead Redemption von PS Plus und PS Now entfernt, Debatte um Spielerhaltung ausgelöst

Nachdem Red Dead Redemption nicht auf PS Plus und PS Now verfügbar ist, kann es nicht mehr auf modernen PlayStation-Konsolen gespielt werden. Auf Twitter ist rund um den Nutzer videotech_ eine Debatte über die Erhaltung von Videospielklassikern und die Kompatibilität mit neuen Konsolen ausgebrochen.

Red Dead Redemption verschwindet heimlich von modernen Sony-Konsolen

Der erste Teil der „Red Dead“-Reihe ist ein echter Klassiker. Im Jahr 2016 wurde er von Sony in die Bibliothek von PS Plus und PS Now hinzugefügt. Allerdings damals schon nur zum Streaming in der Cloud. Somit ist, nachdem das Spiel nun entfernt wurde, jede Möglichkeit es noch auf einer modernen Konsole von Sony zu spielen dahin.

Im gleichen Atemzug lobt videotech_ Microsoft für die Rückwärtskompatibilität seiner Spiele. Der einzige Weg RDR auf einer neuen Konsole zu spielen, besteht nun auf Xbox Series und Xbox One. Eine zusätzliche Möglichkeit bieten Emulatoren für den PC. Die werden allerdings für die wenigsten eine Alternative sein.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Debatte um Erhaltung von Spieleklassikern neu entfacht

In den Kommentaren unter dem Tweet ist eine Debatte ausgebrochen, wie wichtig Rückwärtskompatibilität ist. Fans würden gerne alte Spiele auf den neuen Konsolen erleben können.

„Ich muss sagen […] deshalb ist Xbox Unterstützung von Rückwärtskompatibilität so wichtig. Im Falle, dass so etwas passiert.“ – Twitter: kawula_mikey

Andere sehen dabei weniger ein Problem. Ihnen ist es nicht so wichtig Klassiker auf neuen Konsolen spielen zu können. Sie kaufen entweder neue Spiele und Konsolen oder packen die alten Schätzchen aus:

„…oder? Du könntest einfach die CD in die PS3/Xbox360 packen. Tun wir jetzt wirklich so als wären CDs nicht mehr modern…?“ – Twitter: Nick930Gaming

Uns würde interessieren: Wie steht ihr dazu? Findet ihr Rückwärtskompatibilität wichtig oder spielt ihr sowieso lieber auf den alten Konsolen? Schreibt es uns in die Kommentare!