Red Dead Redemption: PC-Port könnte doch kommen – Davon hängt es ab

Red Dead Redemption bekommt laut Rockstar Games noch diesen Monat eine Portierung für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Wie damals beim Release scheinen PC-Spieler*innen leer auszugehen.

In einem Interview mit IGN deutet Take-Two CEO Zelnick an, dass ein PC-Port nicht ganz vom Tisch ist. Die Entscheidung liegt beim Entwicklerteam.

Drama um Red Dead Redemption Portierung

Die Neuigkeiten haben eingeschlagen wie eine Bombe, lösten allerdings einen ziemlichen Shitstorm aus. Währen sich Fans ein Remake des Western-RPG erhofft hatten, erscheint eine einfache Portierung des Titels.

Vor zwei Jahren hatte Zelnick noch folgendermaßen über einfache Ports gesprochen:

„Das Remastern war immer Teil unserer Strategie. Wir haben es anders als die Konkurrenz gemacht – wir portieren Titel nicht einfach, wir nehmen uns wirklich Zeit unser Bestes darin zu geben, den Titel für den neuen Release, die neue Technologie, auf der wir veröffentlichen, zu verändern.“

Diese Aussage ist nicht gut gealtert, allerdings ist neben der Strategie der Portierung an sich und deren Preis ein weiterer Kritikpunkt in den Vordergrund gerückt:

PC-Spieler*innen scheinen wieder leer auszugehen.

Zelnick zum PC-Port: „Kommt auf das Team an“

„Red Dead Redemption“ ist ursprünglich für die PlayStation 3 und die Xbox 360 erschienen. Mit leichten technischen Verbesserungen kann der Titel seit einiger Zeit auch auf den neuen Xbox Konsolen gespielt werden.

PC-Spieler*innen hatten bisher nicht die Möglichkeit den Titel auf ihrer Plattform zu spielen. Vorerst ändert sich das auch nicht, trotzdem muss laut Zelnick niemand die Hoffnung ganz aufgeben.

„Das kommt auf die Vision an, die das Kreativteam für den Titel hat und wenn wir keine gute Idee davon haben, was wir mit dem Titel machen könnten, dann bringen wir ihn in seiner Originalform.“

Es hängt also an Rockstar und dem Team, das an einer möglichen Portierung arbeiten würde. Es wäre eine gute Möglichkeit die Menschen anzuholen, die RDR2 schon gespielt haben, den ersten Teil aber gerne nachholen würden.

Red Dead Redemption 2 war von Anfang an auch auf dem PC spielbar.