Die Spieleschmiede Rockstar Games will Nutzern von Red Dead Online, dem Mehrspielermodus von Red Dead Redemption II, in der Corona-bedingten Freizeit mehr Inhalte als gewohnt bieten. Den Anfang machen neue Schauplätze für den Showdown-Modus, der in den nächsten Wochen und Monaten außerdem mit frischen Spielvarianten erweitert werden soll.

Patch 1.19 für Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online bringt einige nervige Fehler mit sich

Showdown auf neuen Karten

Bereits bekannte Showdown-Modi erhielten neue Spielgebiete. Overrun wartet nun mit den Karten Das Anwesen und Sisika auf, Plunder mit Saint Denis und Plantage in Saint Denis, Spoils of War mit Fort Mercer und Obstplantage sowie Up in Smoke mit Blackwater und Lanik Electrical.

Red Dead Online: Rabatte und Belohnungen für Rangaufstiege

Neue Modi für Red Dead Online geplant

Für die nahe Zukunft stellt Rockstar Games neue Spielvarianten in Aussicht, darunter Last Stand. In dem Deathmatch-Modus spawnt jeder Teilnehmer ohne Ausrüstung, aber direkt neben einer Zufallswaffe. Wer als Letztes überlebt, gewinnt das Match. Als Karten stehen Armadillo, Friedhof und die Mine von Annesburg bereit.

Ebenfalls auf der Agenda steht ein Waffen-Upgrade für Name your Weapon. Zu den neuen Kriegsgeräten gehören die Volcanic-Pistole und Dynamitstangen. Als Karten werden Fort Mercer, Heartland-Ölfelder und Tall Trees genannt.