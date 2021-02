Ratchet & Clank: Rift Apart – Release-Termin vom PS5-Exclusive offiziell enthüllt!

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben endlich das Release-Datum von Ratchet & Clank: Rift Apart offiziell enthüllt. Das galaktische PS5-Exclusive erscheint im Juni und hat dann sogar noch eine spezielle Deluxe Edition im Gepäck!

Wann erscheint „Ratchet & Clank: Rift Apart“? Das neueste Abenteuer mit dem mutigen Lombax und seinem Robokumpel erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

Neuer Trailer: Passend zur Enthüllung des Release-Datums veröffentlichten Insomniac Games und Sony Interactive Entertainment einen brandneuen Trailer zum Spiel. Darin lässt sich vor allem auch nochmal das Raytracing bestaunen, von dem der Titel großen Gebrauch machen wird.

Die Handlung des Spiels umschreibt Creative Director Marcus Smith via PlayStation Blog auf folgende Weise:

„Als der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt. Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden neue sowie bekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen ins Feld.“